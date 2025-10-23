X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাকি বাংলাদেশ?
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:০০আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:০০
তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সিরিজ নির্ধারণী

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতলেই সিরিজ নিশ্চিত হতো বাংলাদেশের। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম টাই হওয়া ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে সুপার ওভারে। সেখানে অবশ্য পেরে ওঠেনি টাইগাররা। তাই তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সিরিজ নির্ধারণী। বাংলাদেশ এখন সুপার ওভারের হতাশা ভুলে আজ বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। ম্যাচটা টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি সরাসরি সম্প্রচার করবে।

তিন ম্যাচের সিরিজটি এখন ১-১ সমতায়। প্রথম ম্যাচে ৭৪ রানের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ, আর দ্বিতীয় ম্যাচে নাটকীয় সুপার ওভারে জয় তুলে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

সুপার ওভারের সেই জয় ক্যারিবীয়দের আত্মবিশ্বাস বাড়ালেও বাংলাদেশের জন্য সেটা ছিল বেশ কঠিন এক ধাক্কা। কারণ প্রায় পুরো ম্যাচজুড়েই নিয়ন্ত্রণে ছিল স্বাগতিক দল। ধীরগতির উইকেটে ২১৩ রানে ইনিংস শেষ করার পর বাংলাদেশ ১৬৩ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৭ উইকেট তুলে নিয়েছিল। তখনই সিরিজ নিশ্চিত করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ক্যারিবীয় অধিনায়ক শাই হোপ তখন আশার আলো হয়ে ছিলেন। ইনিংস টেনে নিয়ে যান এমন জায়গায়, যেখান থেকে ম্যাচ যেকোনও দিকে যেতে পারতো। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে একটি ক্যাচ মিসের খেসারতও দিতে হয় বাংলাদেশকে। শেষ ব্যাটার খ্যারি পিয়েরে শেষ বলে দুই রান নিয়ে ম্যাচটিকে টাই অবস্থায় নিয়ে যান।

তার পর তো সুপার ওভারে শেষ হাসি হেসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ বিশ্বাস করেন, হতাশাজনক এই হারের প্রভাব সিরিজের শেষ ম্যাচে পড়বে না, ‘শেষ ওভারে আমাদের হাতে তেমন বিকল্প ছিল না, তাই সাইফ হাসানকে দিয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, একটা উইকেট পেলেই খেলা আমাদের দিকে চলে আসবে। যদি শেষ বলে সেই ক্যাচটা ধরতে পারতাম, ম্যাচটা আমাদের হতো। এখন আমরা পরের ম্যাচটা নিয়েই ভাবছি।’

মিরপুর বাংলাদেশ দলের দুর্গ। সেটাতে আঘাত করে মন্থর পিচে জয় পেলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ ভীষণ সতর্ক। তিনি বরং দ্বিতীয় ওয়ানডের ভুলগুলো থেকে শেখার পক্ষপাতী, ‘এটা ছিল কঠিন রান চেজ। আমাদের জন্য উইকেট হাতে রাখা জরুরি ছিল, কিন্তু শেষদিকে বেশ কয়েকটি উইকেট হারিয়েছি। আশা করি, নিজেদের ব্যাটিং থেকে শেখার মতো অনেক কিছু পেয়েছি, যা পরের ম্যাচে কাজে লাগাতে পারবো।’

তার পর যোগ করে বলেছেন, ‘ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট নিয়ে একটা কথা আছে—আমরা সব সময় দর্শকদের আসনে ধরে রাখি! ম্যাচটা দারুণ ছিল। খুশি ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে।’

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে এখনও সামান্য এগিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৪৯ ম্যাচে তাদের জয় ২৫টিতে, বাংলাদেশ জিতেছে ২২টি। বাকি দুটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল।

সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। তবে বাংলাদেশ দলে মোস্তাফিজুর রহমানের পরিবর্তে পেসার তানজিম হাসান সাকিবকে দেখা যেতে পারে।

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
