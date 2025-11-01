বিশ্বকাপ দাবায় নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে ড্র নীড়ের

ভারতের গোয়ায় আজ শনিবার (১ নভেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ দাবা। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ রহমান প্রথম রাউন্ডে হারলেও মনন রেজা নীড় ড্র করেছেন।
নীড়ের প্রতিপক্ষ ছিলেন নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার তারি আর আয়ান। যার রেটিং ২৬৩১। সেখানে নীড়ের রেটিং ২৩৬৯।
হাই প্রোফাইল রেটিংধারীর বিপক্ষে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাস্টার নীড় সাদা ঘুটিতে ড্র করেন। আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে নীড় কালো ঘুটি নিয়ে খেলবেন। কালও যদি ড্র হয় তাহলে দুইজনের মধ্যে র্যাপিড খেলা হবে। র্যাপিডেও খেলা অমীমাংসিত থাকলে তখন ব্লিটজ অনুষ্ঠিত হবে। আর কাল নীড় জিতলে পরের রাউন্ডে খেলবেন। অন্যদিকে ইউক্রেনের গ্র্যান্ডমাস্টার জিতে যান তাহলে তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলবেন।
বাংলাদেশের আরেক আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ রহমানের প্রতিপক্ষ ছিলেন ইউক্রেনের গ্র্যান্ডমাস্টার ইভানচুক। ফাহাদের (২৪১৬) চেয়ে ২০০ রেটিং এগিয়ে ইউক্রেনের এই দাবাড়ু। ফাহাদ সাদা ঘুটি নিয়ে ইউরোপের এই গ্র্যান্ডমাস্টারকে আটকাতে পারেননি। কাল ড্র কিংবা হারলে ফাহাদ টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেবেন। জিতলে আবার টিকে থাকবেন।