ইউক্রেনের গ্র্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে ড্র করলেন ফাহাদ, তবে….

ভারতের গোয়ায় “রিসোর্ট রিও এ ফিদে ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৫” এর প্রথম রাউন্ডের দ্বিতীয় খেলায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান (রেটিং-২৪১৪) ইউক্রেনের গ্র্যান্ড মাস্টার ভ্যাসিল ইভানচুকের (রেটিং-২৬১৬) সঙ্গে ড্র করেছেন। তবে প্রথম রাউন্ডেই শেষ হয়েছে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মিশন।
রবিবার (২ নভেম্বর) দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান কালো ঘুঁটি নিয়ে শ্লাভ ডিফেন্স পধতিতে খেলে ৩০ চালে ড্র করেন।
বাংলাদেশের আরেক আন্তর্জাতিক মাস্টার আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড় (রেটিং-২৩৬০) প্রথম রাউন্ডের দ্বিতীয় খেলায় নরওয়ের গ্র্যান্ড মাস্টার আরিয়ান তারির (রেটিং-২৬৩১) কাছে হেরে গেছেন।
প্রথম রাউন্ডের দ্বিতীয় খেলায় আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড় কালো ঘুঁটি নিয়ে সিলিয়ান ডিফেন্সের ফ্রেঞ্চ বিশ্লেষণ ধারায় খেলে ৭৯ চালের মাথায় হেরে যান।
নক-আউট পদ্ধতির এ বিশ্বকাপ দাবায় আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড় ও আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান উভয়ে দুই খেলায় আধা পয়েন্ট করে পাওয়ায় দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হতে পারেননি। ফলে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হয়েছে তাদের।