X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টি, নেই ঢাকা ও চট্টগ্রাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫২আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫২
মাঠে গড়াবে এনসিএল টি-টোয়েন্টি।

এক যুগের বেশি সময় পর গত মৌসুমে মাঠে গড়ায় এনসিএল টি-টোয়েন্টি। গত মৌসুমের পুরোটা হয়েছে সিলেটে। এবার বাড়ানো হয়েছে ভেন্যুর সংখ্যা। আগামী মৌসুমের জন্য গ্রাউন্ডস কমিটির কাছে তিনটা ভেন্যু চেয়েছিল নান্নুর নেতৃত্বাধীন টুর্নামেন্ট কমিটি। সেটা মঞ্জুর করেছে দেশের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তিন ভেন্যু রাশশাহী, বগুড়া ও সিলেটকে রাখা হলেও রাখা হয়নি ঢাকা ও চট্টগ্রামকে। ভেন্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবি পরিচালক টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান।

বৃহস্পতিবার মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে আকরাম বলেছেন, ‘এটা নিয়ে আমাদের লম্বা একটা সভা হয়েছে। কারণ, ভেন্যু পাওয়াটা আসলে কঠিন ছিল। একই জায়গায় দুইটা মাঠ দরকার। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি বগুড়া, রাজশাহী এবং সিলেট—এই তিনটা জায়গায় আমরা করবো।’

রাজশাহী, বগুড়া ও সিলেটে সব ম্যাচ হলেও কোনও ম্যাচ রাখা হয়নি চট্টগ্রাম ও ঢাকাতে। এ প্রসঙ্গে আকরাম খান বলেছেন, ‘আমরা চেষ্টা করেছি ক্রিকেটটা যেন সারা বাংলাদেশে হয়, ভালো জায়গায় হয়। বগুড়ায় কিন্তু অনেকগুলো ম্যাচ হয়েছে, সেটা আমাদের মাথায় আছে। তারপর রাজশাহীতে প্রচুর ক্রিকেট সমর্থক আছে। রাজশাহী থেকে ভালো ভালো খেলোয়াড়ও আসছে। সিলেটে আমাদের দিবা-রাত্রির একটা পরিকল্পনা আছে। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হয়ত আমরা দিবা-রাত্রির করবো, সেটার জন্যই সিলেটে আমরা পরিকল্পনা করেছি।’

/আরআই/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডঘরোয়া ক্রিকেট
সম্পর্কিত
নেদারল্যান্ডস সিরিজের সূচি ঘোষণা বিসিবির
বরিশালের কোচ হচ্ছেন আশরাফুল 
‘মিরপুর পিচ সন্তোষজনক নয়’
সর্বশেষ খবর
‘জুলাই ঘোষণাপত্রে নির্দিষ্ট দলের চেতনা প্রকাশ পাওয়ার গুঞ্জন উঠেছে’
‘জুলাই ঘোষণাপত্রে নির্দিষ্ট দলের চেতনা প্রকাশ পাওয়ার গুঞ্জন উঠেছে’
মেহজাবীনের পর...
মেহজাবীনের পর...
ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি, বাংলাদেশ কোচের দৃষ্টিতে মেয়েরা অসাধারণ 
ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি, বাংলাদেশ কোচের দৃষ্টিতে মেয়েরা অসাধারণ 
সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সই
সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সই
সর্বাধিক পঠিত
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানাতে পারছি না: মামুনুল হক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media