তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টি, নেই ঢাকা ও চট্টগ্রাম

এক যুগের বেশি সময় পর গত মৌসুমে মাঠে গড়ায় এনসিএল টি-টোয়েন্টি। গত মৌসুমের পুরোটা হয়েছে সিলেটে। এবার বাড়ানো হয়েছে ভেন্যুর সংখ্যা। আগামী মৌসুমের জন্য গ্রাউন্ডস কমিটির কাছে তিনটা ভেন্যু চেয়েছিল নান্নুর নেতৃত্বাধীন টুর্নামেন্ট কমিটি। সেটা মঞ্জুর করেছে দেশের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তিন ভেন্যু রাশশাহী, বগুড়া ও সিলেটকে রাখা হলেও রাখা হয়নি ঢাকা ও চট্টগ্রামকে। ভেন্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবি পরিচালক টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান।
বৃহস্পতিবার মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে আকরাম বলেছেন, ‘এটা নিয়ে আমাদের লম্বা একটা সভা হয়েছে। কারণ, ভেন্যু পাওয়াটা আসলে কঠিন ছিল। একই জায়গায় দুইটা মাঠ দরকার। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি বগুড়া, রাজশাহী এবং সিলেট—এই তিনটা জায়গায় আমরা করবো।’
রাজশাহী, বগুড়া ও সিলেটে সব ম্যাচ হলেও কোনও ম্যাচ রাখা হয়নি চট্টগ্রাম ও ঢাকাতে। এ প্রসঙ্গে আকরাম খান বলেছেন, ‘আমরা চেষ্টা করেছি ক্রিকেটটা যেন সারা বাংলাদেশে হয়, ভালো জায়গায় হয়। বগুড়ায় কিন্তু অনেকগুলো ম্যাচ হয়েছে, সেটা আমাদের মাথায় আছে। তারপর রাজশাহীতে প্রচুর ক্রিকেট সমর্থক আছে। রাজশাহী থেকে ভালো ভালো খেলোয়াড়ও আসছে। সিলেটে আমাদের দিবা-রাত্রির একটা পরিকল্পনা আছে। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হয়ত আমরা দিবা-রাত্রির করবো, সেটার জন্যই সিলেটে আমরা পরিকল্পনা করেছি।’