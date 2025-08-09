X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টিভিতে আজকের খেলা (৯ আগস্ট, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৫৫আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০৫:৫৫
টিভিতে আজকের খেলা (৯ আগস্ট, ২০২৫)

 

 

 

 

ক্রিকেট

বুলাওয়ে টেস্ট, ৩য় দিন

জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড

বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

/এফএইচএম/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
সম্পর্কিত
টিভিতে আজকের খেলা (৮ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (৭ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (৬ আগস্ট, ২০২৫)
সর্বশেষ খবর
গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ
গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ
হল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে: ঢাবি উপাচার্য
গুপ্ত ও প্রকাশ্য কোনও রাজনীতিই চান না শিক্ষার্থীরাহল পর্যায়ে ছাত্ররাজনীতি নিয়ন্ত্রিত থাকবে: ঢাবি উপাচার্য
সাংবাদিক হত্যায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে স্বামী-স্ত্রীসহ গ্রেফতার ৫
সাংবাদিক হত্যায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে স্বামী-স্ত্রীসহ গ্রেফতার ৫
সর্বাধিক পঠিত
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  
আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media