X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতীয় লিগে খেলবে ময়মনসিংহ, বাদ ঢাকা মেট্রো

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৭আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৭
জাতীয় লিগে খেলবে ময়মনসিংহ, বাদ ঢাকা মেট্রো

২০১৫ সালে বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) খেলার সুযোগ পায়নি ময়মনসিংহ বিভাগ। কয়েক দফা চেষ্টা করলেও তাদেরকে অনুমোদন দেয়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়েছে। চলতি মৌসুম থেকেই খেলতে পারবে ময়মনসিংহ বিভাগ। যদিও ময়মনসিংহের সুযোগ হওয়াতে ঢাকা মেট্রোকে বাদ পড়তে হচ্ছে।

আগামী সেপ্টেম্বরে মাঠে গড়াবে এনসিএল টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের টুর্নামেন্ট। সূচি হয়ে যাওয়াতে কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে খেলা হচ্ছে না ময়মনিসংহের। তবে এই বছর শুরু হতে যাওয়া চারদিনের জাতীয় লিগে খেলবে তারা। 

বিষয়টি নিয়ে বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু বলেছেন, ‘বেশ কয়েক বছর আগেই ময়মনিসংহে বিভাগ হয়েছে। আমরা এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় লিগের লংগার ভার্সন থেকে ঢাকা মেট্রোর বদলে ময়মসিংহ বিভাগ খেলবে। এনসিএল টি-টোয়েন্টি লিগের সূচি হয়ে যাওয়াতে এবার আর তাদের রাখা হয়নি। ’

এদিকে, বিসিবির হেড অফ টার্ফ ম্যানেজমেন্টের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে টনি হেমিংকে। আগামী দুই বছরের জন্য দায়িত্ব নিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ান এই কিউরেটর। 

এর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। আইসিসির সাবেক অ্যান্টি করাপশন ইউনিটের ম্যানেজার অ্যালেক্স মার্শালকে নিয়োগ দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। অ্যালেক্স মার্শাল যুক্তরাজ্যের পুলিশ বাহিনীতে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি কলেজ অব পুলিশিংয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৭ সালে আইসিসির অ্যান্টি–করাপশন ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার পদে যোগ দেন। এবার  দেশের ক্রিকেটে দুর্নীতির লাগাম টানতে বিসিবি অ্যান্টি করাপশন ইউনিটে আইসিসির সাবেক অ্যান্টি করাপশন ইউনিটের এই ম্যানেজারকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

/আরআই/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
সম্পর্কিত
ঋতুপর্ণাকে বাড়ি করে দেবে বিসিবি
এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে খেলবেন তামিম-মুশফিক-মাহমুদউল্লাহ
তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টি, নেই ঢাকা ও চট্টগ্রাম
সর্বশেষ খবর
সাগরে ট্রলারডুবিতে দুই জনের লাশ উদ্ধার, এখনও নিখোঁজ ৬
সাগরে ট্রলারডুবিতে দুই জনের লাশ উদ্ধার, এখনও নিখোঁজ ৬
ভিকটিম-সাক্ষীকে হুমকি দেওয়া বিচার বাধাগ্রস্ত করার শামিল
আদালত অবমাননার মামলায় শেখ হাসিনার সাজার রায় প্রকাশভিকটিম-সাক্ষীকে হুমকি দেওয়া বিচার বাধাগ্রস্ত করার শামিল
ঋতুপর্ণাকে বাড়ি করে দেবে বিসিবি
ঋতুপর্ণাকে বাড়ি করে দেবে বিসিবি
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media