X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজশাহীতে বিপিএলে আয়োজনে আশাবাদী ক্রীড়া উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০০আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০০
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

বিপিএলে রাজশাহীর দল নিয়মিতই অংশ নেয়, ভিন্ন নামে হলেও থাকে উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব। তবে একটাই আক্ষেপ, নিজ শহরে কখনও হয়নি বিপিএলের কোনও ম্যাচ। এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটানোর চেষ্টা করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। আসন্ন বিপিএল থেকেই রাজশাহীতে ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও চেষ্টা চলছে পুরোদমে। রাজশাহীর ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এটা নিঃসন্দেহে বড় সুখবর।

এ নিয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে আমাদের তিনটা স্টেডিয়ামে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক এবং বিপিএলসহ ম্যাচগুলো হয়ে থাকে। এটাকে আমরা একটু বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য ইতোমধ্যেই উত্তরবঙ্গের দিকে রাজশাহী স্টেডিয়াম এবং দক্ষিণবঙ্গের দিকে বরিশাল কিংবা খুলনা স্টেডিয়ামে সামনের বছর থেকেই বিপিএল আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছি।’

ক্রীড়া উপদেষ্টা আরও বলেছেন, ‘রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামের অনুশীলনের জায়গায় ১৬টি প্র্যাকটিস পিচ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও নাইলন নেট স্থাপন করা হচ্ছে। এই বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে। সহসা কাজ শুরু হয়ে যাবে।’

/আরআই/এফএইচএম/
বিষয়:
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
সম্পর্কিত
ঢাবি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে বসে বোঝাপড়া করলে হল রাজনীতি বন্ধ হতো না
উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের দেখা না পেয়ে অনুষ্ঠান বয়কট করলেন বিএনপি নেতারা
রাজশাহীতে ১২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ
সর্বশেষ খবর
লাল আঙুর খেলে এত উপকার পাওয়া যায় জানতেন?
লাল আঙুর খেলে এত উপকার পাওয়া যায় জানতেন?
পশ্চিমবঙ্গে চালু হলো এসি লোকাল ট্রেন 
পশ্চিমবঙ্গে চালু হলো এসি লোকাল ট্রেন 
এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা কেন অসাংবিধানিক নয়: হাইকোর্ট
এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা কেন অসাংবিধানিক নয়: হাইকোর্ট
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি খুঁজতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা ঐকমত্য কমিশনের
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি খুঁজতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা ঐকমত্য কমিশনের
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media