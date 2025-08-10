রাজশাহীতে বিপিএলে আয়োজনে আশাবাদী ক্রীড়া উপদেষ্টা

বিপিএলে রাজশাহীর দল নিয়মিতই অংশ নেয়, ভিন্ন নামে হলেও থাকে উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব। তবে একটাই আক্ষেপ, নিজ শহরে কখনও হয়নি বিপিএলের কোনও ম্যাচ। এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটানোর চেষ্টা করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। আসন্ন বিপিএল থেকেই রাজশাহীতে ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও চেষ্টা চলছে পুরোদমে। রাজশাহীর ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এটা নিঃসন্দেহে বড় সুখবর।
এ নিয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে আমাদের তিনটা স্টেডিয়ামে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক এবং বিপিএলসহ ম্যাচগুলো হয়ে থাকে। এটাকে আমরা একটু বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য ইতোমধ্যেই উত্তরবঙ্গের দিকে রাজশাহী স্টেডিয়াম এবং দক্ষিণবঙ্গের দিকে বরিশাল কিংবা খুলনা স্টেডিয়ামে সামনের বছর থেকেই বিপিএল আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছি।’
ক্রীড়া উপদেষ্টা আরও বলেছেন, ‘রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামের অনুশীলনের জায়গায় ১৬টি প্র্যাকটিস পিচ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও নাইলন নেট স্থাপন করা হচ্ছে। এই বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে। সহসা কাজ শুরু হয়ে যাবে।’