ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন রাবাদা 

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর সকালেই দুঃসংবাদ পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পুরো সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন পেসার কাগিসো রাবাদা।
৩০ বছর বয়সী রাবাদাকে সোমবার স্ক্যানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সেই রিপোর্টেই গোড়ালির গুরুতর চোট ধরা পড়ে তার। এই অবস্থায় এখন অস্ট্রেলিয়াতে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবেন তিনি। ইতোমধ্যে কিউনা মাফাকাকে প্রোটিয়ারা দলভুক্ত করেছে।
রাবাদা ছিটকে যাওয়ায় এবং মার্কো ইয়ানসেনও আঙুলের সার্জারির পর সুস্থ হওয়ার পথে থাকায় দলে পেসার হিসেবে থাকছেন নান্দ্রে বার্গার, লুঙ্গি এনগিদি ও মাফাকা। সিম বোলিংয়ে বিকল্প হিসেবে অলরাউন্ডারদের মধ্যে করবিন বশ এবং ভিয়ান মুল্ডাররাও রয়েছেন। স্পিন অপশন হিসেবে থাকছেন কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুস্যামি ও প্রেনেলান সুব্রায়েন।