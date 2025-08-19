X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন রাবাদা 

স্পোর্টস ডেস্ক
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৫আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৫
কাগিসো রাবাদা।

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর সকালেই দুঃসংবাদ পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পুরো সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন পেসার কাগিসো রাবাদা। 

৩০ বছর বয়সী রাবাদাকে সোমবার স্ক্যানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সেই রিপোর্টেই গোড়ালির গুরুতর চোট ধরা পড়ে তার। এই অবস্থায় এখন অস্ট্রেলিয়াতে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবেন তিনি। ইতোমধ্যে কিউনা মাফাকাকে প্রোটিয়ারা দলভুক্ত করেছে। 

রাবাদা ছিটকে যাওয়ায় এবং মার্কো ইয়ানসেনও আঙুলের সার্জারির পর সুস্থ হওয়ার পথে থাকায় দলে পেসার হিসেবে থাকছেন নান্দ্রে বার্গার, লুঙ্গি এনগিদি ও মাফাকা। সিম বোলিংয়ে বিকল্প হিসেবে অলরাউন্ডারদের মধ্যে করবিন বশ এবং ভিয়ান মুল্ডাররাও রয়েছেন। স্পিন অপশন হিসেবে থাকছেন কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুস্যামি ও প্রেনেলান সুব্রায়েন। 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
ওয়ানডে সিরিজের আগে বোলিংয়ে শক্তি বাড়ালো প্রোটিয়ারা
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে যুক্তরাষ্ট্র, তানজানিয়া ও জাপান
ম্যাক্সওয়েল ঝড়ে সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার
সর্বশেষ খবর
বিমানের ত্রুটি দূর করতে তদন্ত কমিটি
বিমানের ত্রুটি দূর করতে তদন্ত কমিটি
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলো কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলো কর্মকর্তারা 
বাগেরহাটে নির্বাচনি আসন কমানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা
বাগেরহাটে নির্বাচনি আসন কমানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা
পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনকে সক্রিয় করার দাবি
পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনকে সক্রিয় করার দাবি
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
ডাকসু নির্বাচনউমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোট প্যানেল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media