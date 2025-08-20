‘ছোট ভাইদের’ কাছে হেরে গেলেন জ্যোতিরা

ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিকেএসপিতে চ্যালেঞ্জ কাপ খেলছে জাতীয় নারী ক্রিকেট দল। জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা ‘লাল’ ও ‘সবুজ’ নামে গড়েছে দুটো দল। আর সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দল। আজ বুধবার ‘ছোট ভাইদের’ সঙ্গে ম্যাচ ছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির ‘লাল’ দলের। এই ম্যাচে ছেলেদের কাছে ৮৭ রানের বড় ব্যবধানে হেরে গেছে তারা।
বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে আগে ব্যাটিং করে ৮ উইকেটে ১৮১ রানে পুঁজি দাঁড় করায় ছেলেরা। সর্বোচ্চ ৪৬ রান আসে অধিনায়ক বায়েজিদ বোস্তামির ব্যাট থেকে। এছাড়া আফজাল হোসেন ৪৪ রানের ইনিংস খেলেন। মূলত এ দুজনের ব্যাটে চড়েই প্রায় দুইশ রান করেন ছেলেরা।
আগের ম্যাচে চার উইকেট শিকার করা মারুফা নেন একটি উইকেট। দুটি করে উইকেট নেন জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা ও সানজিদা আক্তার মেঘলা।
জবাবে খেলতে নেমে অনূর্ধ্ব-১৫ দলের বোলারদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেন মেয়েরা। যদিও ইশমা তানজিম ও শারমিন সুলতানা মিলে উদ্বোধনী জুটিতে তুলেছিলেন ৫০ রান। এর পর ১০ বলের ব্যবধানে তিন উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে যায়। সেখান থেকে আর উঠতে পারেনি তারা। অধিনায়ক জ্যোতি ফেরেন শূন্য রানে। সব মিলিয়ে লাল দল গুটিয়ে যায় মাত্র ৯৪ রানেই।
অনূর্ধ্ব-১৫ দলের আলিমুল ইসলাম আদিব মাত্র ১২ রানে নেন ৩ উইকেট। আফম জাহিন ও আফ্রিদি তারিক নেন ২টি করে উইকেট।