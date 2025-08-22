১ বলে ৮ রান, ৫ বলে ৩২ রান দিয়ে রশিদকে ছাড়ালেন কুক

দ্য কিয়া ওভালে দুঃস্বপ্নের মতো এক স্পেল করেছেন স্যাম কুক। গত মে মাসে ইংল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া এই পেসার পাঁচ বলের এক সেটে ৩২ রান দিয়েছেন, যা দ্য হানড্রেডের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ট্রেন্ট রকেটস বোলারকে মেরে তুলোধুনো করেন স্যাম কারান। তাতে ১৭২ রানের লক্ষ্যে ১১ বল হাতে রেখে জিতে যায় ওভাল ইনভিন্সিবলস।
ওভালের ইনিংসের ১৩তম সেটে এই ঝড় তোলেন কারান। অথচ স্ট্রাটেজিক টাইম আউটের আগে তিনি ৭ বলে ১২ রান করে ধুঁকছিলেন। কুকের চতুর্থ ডেলিভারিতে নো বলে ছক্কা মেরে ৮ রান তোলেন ইংলিশ ব্যাটার। এক বলে ৮ রান তোলার সঙ্গে আরও দুটি ছয় ও চারে ৩২ রান আসে।
২ উইকেটে ৮৯ রানের পর ওই ওভার শেষে স্কোর ১২১ রান।
কুক অবাঞ্ছিত রেকর্ড গড়েছেন রশিদ খানকে পেছনে ফেলে। গত বছর দ্য হানড্রেডে ৩০ রান দেন আফগান স্পিনার।
কুকের ওই ওভারেই ম্যাচ ঘুরে যায়। ৮৯ বলে ৪ উইকেটে ১৭৩ রান করে ওভাল। ২৪ বলে ৫৪ রান করে ম্যাচসেরা হন কারান।
৬ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে গেছে ওভাল।