X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দলে মহারাজ

  স্পোর্টস ডেস্ক
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৮আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৮
কেশব মহারাজ।

আগামী মাসে ইংল্যান্ড সফর করবে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই লক্ষ্যে টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড। আগের দুই সিরিজে দলে জায়গা না হলেও এবার ফিরেছেন অভিজ্ঞ স্পিনার কেশব মহারাজ। 

ওয়ানডে র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ স্পিনার জিম্বাবুয়েতে ত্রিদেশীয় সিরিজে সুযোগ পাননি। বাদ পড়েন অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও। তার সঙ্গে ফিরেছেন সেনুরান মুথুস্যামি। পেসার লিজাড উইলিয়ামস ও বামহাতি পেসার মার্কো ইয়ানসেনও দীর্ঘ দিন ইনজুরিতে বাইরে থাকার পর ফিরেছেন। 

বিদেশি লিগের জন্য বোর্ডের অনুমতি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় খেলেননি ডেভিড মিলার। এখনও দ্য হান্ড্রেডে নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের হয়ে খেলছেন। আসন্ন সিরিজে নাম রয়েছে তার। একই টুর্নামেন্টে রয়েছেন অলরাউন্ডার ডোনাভান ফেরেইরা। তিনিও টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শেষ হতেই দলে যোগ দেবেন। বিগ হিটার ফেরেইরা সর্বশেষ জাতীয় দলে খেলেছেন গত ডিসেম্বরে। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ভালো ফর্ম ধরে রেখেছেন তিনি। 

টিনএজ ফাস্ট বোলার কিউনা মাফাকাকে অবশ্য ওয়ানডে দলে রেখে দেওয়া হয়েছে। তিনি কাগিসো রাবাদার বিকল্প হিসেবে থাকবেন।  

প্রোটিয়ারা সফরে তিনটি ওয়ানডের সঙ্গে তিনটি টি-টোয়েন্টিও খেলবে। ওয়ানডে দিয়ে যা শুরু হবে ২ সেপ্টেম্বর। 

দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে স্কোয়াড: তেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), করবিন বশ, ম্যাথু ব্রিটজকে, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, নান্দ্রে বার্গার, টনি ডি জর্জি, কেশব মহারাজ, কিউনা মাফাকা, এইডেন মারক্রাম, ভিয়ান মুল্ডার, সেনুরান মুথুস্যামি, লুঙ্গি এনগিদি, লুয়ান ড্রে প্রেটোরিয়াস, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন ও ত্রিস্টান স্টাবস। 

দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড: এইডেন মারক্রাম (অধিনায়ক), করবিন বশ, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ডোনোভান ফেরেইরা, মার্কো ইয়ানসেন, কেশব মহারাজ, কিউনা মাফাকা, ডেভিড মিলার, সেনুরান মুথুস্যামি, লুঙ্গি এনগিদি, লুয়ান ড্রে প্রিটোরিয়াস, কাগিসো রাবাদা, রায়ান রিকেলটন, ত্রিস্টান স্টাবস ও লিজাড উইলিয়ামস। 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কা সফর করবে ইংল্যান্ড
কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও পতন বাবর-রিজওয়ানের 
ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন রাবাদা 
সর্বশেষ খবর
আনিসুল ও মেনন রিমান্ড শেষে কারাগারে
আনিসুল ও মেনন রিমান্ড শেষে কারাগারে
সাংবাদিক আলমগীর মহিউদ্দিনের মৃত্যুতে তথ্য উপদেষ্টার শোক
সাংবাদিক আলমগীর মহিউদ্দিনের মৃত্যুতে তথ্য উপদেষ্টার শোক
মাদক উদ্ধারে পুরস্কৃত পুলিশ কর্মকর্তা মাদক পাচারে সম্পৃক্ততার অভিযোগে প্রত্যাহার
মাদক উদ্ধারে পুরস্কৃত পুলিশ কর্মকর্তা মাদক পাচারে সম্পৃক্ততার অভিযোগে প্রত্যাহার
টেকনাফ সীমান্তের ওপারে রাতভর গোলাগুলি, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের চেষ্টা
টেকনাফ সীমান্তের ওপারে রাতভর গোলাগুলি, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের চেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর খবরে ফেসবুকজুড়ে শোকের ছায়া
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর খবরে ফেসবুকজুড়ে শোকের ছায়া
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media