শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হলো শুক্রবার। এই দিনেই দুঃসংবাদ পেলো জিম্বাবুয়ে। কাফ ইনজুরিতে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন অধিনায়ক ক্রেইগ আরভিন।
জিম্বাবুয়ে এখনও তার বদলে কারও নাম ঘোষণা করেনি। দলকে নেতৃত্ব দেবেন শন উইলিয়ামস।
হারারে স্পোর্টস ক্লাবে ম্যাচ শুরুর আগে ডান কাফে প্রথম গ্রেড ও বাঁ কাফে দ্বিতীয় গ্রেডের চোটে পড়েন। বৃহস্পতিবার এমআরআই স্ক্যানে এটি নিশ্চিত হওয়া গেছে।
আরভিনের অনুপস্থিতির দিনে জিম্বাবুয়ে তাদের অন্যতম সেরা ব্যাটার ব্রেন্ডন টেলরকে ফিরে পেয়েছে। দুর্নীতির কারণে তিন বছর নিষিদ্ধ ছিলেন তিনি।