পদপিষ্টে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু

গত ৪ জুন নিজ শহরের চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আইপিএল ট্রফি জয়ের উৎসব করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কিন্তু স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড়ের চাপে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয় ১১ জনের। ওই ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে বড় অঙ্কের আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজি।
নিহত ১১ জনের পরিবারকে ২৫ লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। মর্মান্তিক ঘটনার প্রায় তিন মাস পর গত বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু এনিয়ে প্রথম মুখ খোলে। দুই দিন পর আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করে বিরাট কোহলির দল লিখেছে, ‘৪ জুন, ২০২৫ তারিখে আমাদের হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। আমরা আরসিবি পরিবারের এগারো জন সদস্যকে হারিয়েছি। তারা আমাদেরই অংশ ছিলেন। এরাই আমাদের শহর, আমাদের সম্প্রদায় এবং আমাদের দলকে অনন্য করে তোলেন। এদের না থাকাটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হবে। এদের শূন্যস্থান কোনও কিছু দিয়ে ভরাট করা সম্ভব নয়। তবু প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আরসিবি তাদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি দিচ্ছে।’
বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্টের পর বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। তাতে করে এই ভেন্যু কোনও ম্যাচ আয়োজনের মর্যাদা হারায়। রাজ্য সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় আসন্ন নারী বিশ্বকাপের ম্যাচও এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নাভি মুম্বাইয়ে।