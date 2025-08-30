X
৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
রাজস্থানের সঙ্গে রাহুল দ্রাবিড়ের ছাড়াছাড়ি

স্পোর্টস ডেস্ক
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫২আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৪
রাহুল দ্রাবিড়

পরের আইপিএলের জন্য নতুন কোচ খুঁজতে হচ্ছে রাজস্থান রয়্যালসকে। প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার খবর নিশ্চিত করেছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি।

এই দলের অধিনায়ক ছিলেন দ্রাবিড়। কোচ হিসেবে এক বছরেরও কম সময় থাকলেন তিনি। ২০২৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কোচের দায়িত্ব পান সাবেক এই ব্যাটার।

রাজস্থান বলেছে, কাঠামোগত পর্যালোচনার অংশ হিসেবে দ্রাবিড়কে আরও বড় পদে দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা নেননি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি পোস্ট করে জানায়, ‘আইপিএল ২০২৬ এর আগে ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে দায়িত্বে অবসান ঘটালেন প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়। বহু বছর দরে রাজস্থানের পথচলার কেন্দ্র ছিলেন রাহুল। তার নেতৃত্ব খেলোয়াড়দের এক প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছে, স্কোয়াডের মাঝে শক্তিশালী মূল্যবোধ তৈরি করেছেন এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির সংস্কৃতিতে অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছেন।’

তারা আরও লিখেছে, ‘ফ্র্যাঞ্চাইজি কাঠামোগত পর্যালোচনার অংশ হিসেবে রাহুলকে আরও বড় পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা নেননি। রাজস্থান রয়্যালস, এর খেলোয়াড় ও লাখো ভক্ত রাহুলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায় এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতি তার অসামান্য অবদানের জন্য।’

ভারতের সাবেক অধিনায়ক ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের খেলোয়াড় ও কোচ ছিলেন। তারপর গত বছর ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানোর পর আবার পুরানো ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচিংয়ে ফেরেন দ্রাবিড়। কিন্তু এক বছর না হতেই চলে গেলেন তিনি। সবশেষ অধ্যায়ে দ্রাবিড়ের রাজস্থান ১৪ ম্যাচে মাত্র চারটি জেতে। একাধিক ম্যাচে জয় হাতছাড়া হওয়া দলটি লিগ পর্ব শেষ করে নবম স্থানে থেকে। 

তাছাড়া শারীরিক দিক থেকেও এই সময়ে দ্রাবিড়কে লড়তে হয়েছে। বেঙ্গালুরুতে একটি ক্লাব ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে গিয়ে পায়ের চোটে হুইলচেয়ারে বেশিরভাগ সময় কোচিং করাতে হয়েছে।

দ্রাবিড়কে নিয়োগ দেওয়ার সময় ডিরেক্টর অব ক্রিকেটের দায়িত্ব পাওয়া কুমার সাঙ্গাকারাকে ফের রাজস্থান কোচিংয়ে ফেরায় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

