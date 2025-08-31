X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রথম ওয়ানডেতে জিতলেও শাস্তি পেলো শ্রীলঙ্কা

স্পোর্টস ডেস্ক
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৫আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৫
প্রথম ওয়ানডেতে জিতেছে শ্রীলঙ্কা।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জিতলেও স্লো ওভার রেটের জন্য শ্রীলঙ্কাকে শাস্তি পেতে হয়েছে। ধীর গতিতে ওভার শেষ করায় ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে সফরকারীদের। ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো এই শাস্তি দিয়েছেন। 

২৯ আগস্ট প্রথম ওয়ানডেতে সময়সীমা বিবেচনা করার পরও সফরকারীরা লক্ষ্য থেকে এক ওভার পিছিয়ে ছিল।

আইসিসির আচরণবিধির ২.২২ ধারার অধীনে, নির্ধারিত সময়ে প্রতি ওভার কম করলেই খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ জরিমানা করা হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন পড়েনি, কারণ অধিনায়ক চারিথ আসালঙ্কা অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন।

ম্যাচটি ছিল হাইস্কোরিং থ্রিলার। শেষ ওভারে দিলশান মাদুশঙ্কার হ্যাটট্রিকে ৭ রানের নাটকীয় জয় পেয়েছে শ্রীলঙ্কা। 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
১২ বলে ১১ ছক্কা হাঁকিয়ে আলোচনায় ভারতের ব্যাটার
পাকিস্তানের বিপক্ষে এবার আমিরাতও পাত্তা পেলো না
আইপিএলকে বিদায় বলে নতুন মিশনে অশ্বিন
সর্বশেষ খবর
যারা দিল্লির বয়ান শোনাচ্ছেন, শিক্ষার্থীরা তাদের লাল কার্ড দেখাবেন: সাদিক কায়েম
ডাকসু নির্বাচনযারা দিল্লির বয়ান শোনাচ্ছেন, শিক্ষার্থীরা তাদের লাল কার্ড দেখাবেন: সাদিক কায়েম
প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে যমুনায় জামায়াতের প্রতিনিধিদল
প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে যমুনায় জামায়াতের প্রতিনিধিদল
গাইবান্ধায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ: কার্যালয় ভাঙচুর, আহত ১০
গাইবান্ধায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ: কার্যালয় ভাঙচুর, আহত ১০
দেশের প্রথম সর্বাধুনিক রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার উদ্বোধন
দেশের প্রথম সর্বাধুনিক রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার উদ্বোধন
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বিলুপ্তির শেষ ধাপে ইউএসএআইডি
বিলুপ্তির শেষ ধাপে ইউএসএআইডি
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media