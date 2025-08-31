প্রথম ওয়ানডেতে জিতলেও শাস্তি পেলো শ্রীলঙ্কা

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জিতলেও স্লো ওভার রেটের জন্য শ্রীলঙ্কাকে শাস্তি পেতে হয়েছে। ধীর গতিতে ওভার শেষ করায় ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে সফরকারীদের। ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো এই শাস্তি দিয়েছেন।
২৯ আগস্ট প্রথম ওয়ানডেতে সময়সীমা বিবেচনা করার পরও সফরকারীরা লক্ষ্য থেকে এক ওভার পিছিয়ে ছিল।
আইসিসির আচরণবিধির ২.২২ ধারার অধীনে, নির্ধারিত সময়ে প্রতি ওভার কম করলেই খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ জরিমানা করা হয়ে থাকে।
এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন পড়েনি, কারণ অধিনায়ক চারিথ আসালঙ্কা অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন।
ম্যাচটি ছিল হাইস্কোরিং থ্রিলার। শেষ ওভারে দিলশান মাদুশঙ্কার হ্যাটট্রিকে ৭ রানের নাটকীয় জয় পেয়েছে শ্রীলঙ্কা।