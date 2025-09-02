আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে স্টার্কের বিদায়

টেস্ট ও ওয়ানডেতে মনোযোগ বাড়াতে এবার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন মিচেল স্টার্ক। অজি পেসার আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলবেন না!
এক বিবৃতিতে ৩৫ বছর বয়সী স্টার্ক বলেছেন, ‘টেস্ট ক্রিকেটই সবসময় আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ছিল এবং থাকবে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলা প্রতিটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ আমি ভীষণ উপভোগ করেছি, বিশেষ করে ২০২১ সালের বিশ্বকাপ।’
স্টার্ক অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন এবং ২০২১ সালে বিশ্বকাপজয়ী দলের অংশও ছিলেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তার সংগ্রহ ৭৯টি উইকেট, যা তাকে অ্যাডাম জাম্পার পর অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিতে পরিণত করেছে।
ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখেই স্টার্ক সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট থেকে সরে দাঁড়ালেন। এ বছরের শেষের দিকে ঘরের মাঠে অ্যাশেজ সিরিজ, সামনে একদিনের বিশ্বকাপসহ আরও বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। স্টার্ক বলেছেন, ‘ভারতে আসন্ন টেস্ট সফর, অ্যাশেজ এবং ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে আমি মনে করি, সতেজ, ফিট এবং সেরা ফর্মে থাকার জন্য এটাই সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত। এতে করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বোলিং ইউনিটেরও প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় মিলবে।’
স্টার্কের এই ঘোষণা আসে অস্ট্রেলিয়ার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণার সময়।
গত জুলাইয়ে স্টার্ক ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বিধ্বংসী স্পেল উপহার দিয়েছিলেন। যেখানে প্রতিপক্ষ মাত্র ২৭ রানে গুটিয়ে যায়—যা টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ। স্টার্ক টেস্ট ক্রিকেটে ৪০০ উইকেটের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ান নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান জর্জ বেইলি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ‘২০২১ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি এবং সব ধরনের ক্রিকেটেই তার বিশেষত্ব ছিল দ্রুত উইকেট নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। আমরা সঠিক সময়ে তার টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারকে স্বীকৃতি ও উদযাপন করবো। তবে সুখবর হলো, তিনি টেস্ট এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে যতদিন সম্ভব খেলে যাওয়ার প্রতি মনোযোগী রয়েছেন।’