লিটন বললেন, এশিয়া কাপের জন্য প্রস্তুত বাংলাদেশ 

সিরিজের প্রথম দুটি টি-টোয়েন্টি জেতায় নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম হোয়াইটওয়াশের হাতছানি ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু শেষ ম্যাচটি বুধবার সিলেটে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। ফল ছাপিয়ে অধিনায়ক লিটন দাসের স্বস্তি অন্যখানে। এশিয়া কাপের আগে যে প্রস্তুতির লক্ষ্য নিয়ে খেলা, তাতে ভীষণ সন্তুষ্ট তিনি। লিটনের মতে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত দল।
ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের অধিনায়ক বলেছেন, ‘একটার পর একটা ভালো সিরিজ যাচ্ছে। আমি পারফর্ম করছি, আর এটাই দলের প্রয়োজন। যখন নেতা পারফর্ম করে না, তখন দলের মনোবল কিছুটা নিচে নেমে যায়। সেদিক থেকে বলবো, আমার টিমের সবাই পারফর্ম করছে। আমারও একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, আমি দেখিয়েছি যে উন্নতি করেছি এবং খুশি দলের অংশ হয়ে প্রভাব রাখতে পারছি।’
প্রথম দুটি ম্যাচ জেতায় বাংলাদেশ সিরিজ নিশ্চিত করেছে ২-০ ব্যবধানে। লিটন নিজেও সিরিজসেরা নির্বাচিত হন—প্রথম ও শেষ ম্যাচে হাফ-সেঞ্চুরির সুবাদে ১৫৫.৯১ স্ট্রাইক রেটে ১৪৫ রান করেন তিনি।
শেষ ম্যাচে বৃষ্টির কারণে আর ব্যাট করার সুযোগ না পেলেও লিটন জানান, এর আগেই ব্যাটিং লাইনআপের শক্তিশালী পারফরম্যান্স থেকে অনেক ইতিবাচক দিক পাওয়া গেছে, ‘আবহাওয়ার ওপর কারও হাত নেই। অবশ্যই ভালো হতো যদি আরও ব্যাটার সুযোগ পেত, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা প্রথম দুই ম্যাচে দাপটের সঙ্গে জিতেছি। বড় টুর্নামেন্টের আগে এটা ভালো লক্ষণ। সব ব্যাটারকে নামতেই হয়নি, এটা প্রমাণ করে আমাদের টপ অর্ডার দারুণ খেলেছে। এশিয়া কাপে এমন দিন আসবে যখন সবাইকে ব্যাট করতে হবে, তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি দেখাচ্ছে আমরা ভালো অবস্থানে আছি।’
শেষ ম্যাচে পাঁচটি পরিবর্তন আনে বাংলাদেশ এবং প্রথমবারের মতো টস হেরে আগে ব্যাট করার সুযোগও পায়।
ওপেনার তানজিদ তামিম ও পারভেজ ইমনকে বিশ্রাম দেওয়ায় ওপেনিংয়ে সুযোগ পান সাইফ হাসান। কিন্তু তিনি ৮ বলে ১২ রানের বেশি করতে পারেননি। তবে লিটন সুযোগ লুফে নেন। ১৬ বলে ৪২ রানে দারুণ শুরু এনে দেন দলকে। তার ব্যাটেই ৪.১ ওভারে ৬০ রানে পৌঁছায় বাংলাদেশ- তার পরই নামে বৃষ্টি। বিরতির পর লিটন আগের মতো আগ্রাসী খেলতে পারেননি, ২৯ বলে আরও ৩১ রান যোগ করে ৪৬ বলে ৭৩ রানে থামেন, যেখানে ছিল ৬টি চার ও ৪টি ছক্কা।
তাওহীদ হৃদয় (১৪ বলে ৯) ও শামীম হোসেন (১৯ বলে ২১) তাল মেলাতে পারেননি, তবে জাকের আলী (১৩ বলে ২০) ও নুরুল হাসান সোহান (১১ বলে ২২) দ্রুত রান তুলে বাংলাদেশকে নিয়ে যান ১৮.২ ওভারে ১৬৪/৪-এ। এরপর আবার বৃষ্টি নামলে খেলা আর শুরু করা সম্ভব হয়নি। ম্যাচটা শেষ না হলেও প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে ভাবতে চাচ্ছেন না লিটন। বরং সিলেটের ক্যাম্পকে কৃতিত্ব দিতে চাইলেন তিনি, ‘এত ভালো ক্যাম্প আমি কখনও দেখিনি। আমরা যেভাবে ক্রিকেট খেলতে চাই, যে ধরনের প্র্যাকটিসের প্রয়োজন ছিল, সবকিছু সিলেটে সম্ভব হয়েছে। সবাই মানসম্পন্ন প্রস্তুতি পেয়েছে। আমরা প্রস্তুত। ক্যাম্প, সিরিজ, জয়—সবকিছু আমাদের সামনের চ্যালেঞ্জের জন্য দারুণভাবে তৈরি করেছে।’