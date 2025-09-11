X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
বাংলাদেশের এশিয়া কাপ মিশন শুরু আজ।

 

 

 

 

 

ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-হংকং
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

টিভিতে আজকের খেলা
