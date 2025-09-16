X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি

   স্পোর্টস ডেস্ক
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৬আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৯
করমর্দন ইস্যুতে এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ দাবি করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল তথা আইসিসি। ক্রিকবাজের খবর অনুযায়ী, খুব সম্ভবত আইসিসি গত রাতে পিসিবিকে তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে।

আইসিসির পক্ষ থেকে পাঠানো এক চিঠিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, গত রবিবার দুবাইয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের করমর্দন বিতর্কে ম্যাচ রেফারির কোনও ভূমিকা ছিল না।

অ্যান্ডি পাইক্রফট। পিসিবি অভিযোগ করেছিল, টসের সময় পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগাকে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত মেলাতে নিষেধ করেন পাইক্রফট। যে কারণে ম্যাচ রেফারির নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। তবে আইসিসি যুক্তি দেখিয়েছে, পাইক্রফট কেবল এসিবি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া বার্তা সালমানকে জানিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে পাকিস্তান দল যে অভিযোগ করেছে, ম্যাচ রেফারি ভারতীয় দলের পক্ষে কাজ করছিলেন, তা খারিজ করে দিয়েছে আইসিসি।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে, আইসিসির কাছ থেকে কোনও চিঠি পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছে পিসিবি।

এই ঘটনায় বুধবারের পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচটি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। ৬৯ বছর বয়সী জিম্বাবুইয়ান এই রেফারি এই ম্যাচের জন্য মনোনীত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত পাইক্রফট যদি ম্যাচ অফিসিয়াল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে তারা মাঠে নামবে না বলে প্রকাশ্যে জানিয়েছে পিসিবি।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) প্রধান মোহসিন নাকভি আবার পিসিবিরও সভাপতি। তাই এটা স্পষ্ট নয় পাকিস্তান-আমিরাত ম্যাচের জন্য এসিসি ম্যাচ রেফারি বদলানোর চেষ্টা করতে পারে কি না। তবে সাধারণত ম্যাচ অফিশিয়ালদের—আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারি—নিয়োগ দেয় আইসিসি-ই।

এশিয়া কাপ ২০২৫
