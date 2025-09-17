X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
আমরা এখন সমীকরণের দিকে তাকিয়ে: তানজিদ

   স্পোর্টস ডেস্ক
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৭আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৭
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন তানজিদ তামিম।

বাংলাদেশ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে তিন ম্যাচে দুটি জয় নিয়ে। তাতে এসেছে ৪টি পয়েন্ট। তবু লিটন দাসদের সুপার ফোরের টিকিট এখনও অনিশ্চিত! মাইনাস ০.২৭০ নেট রানরেট থাকায় এখন তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে শ্রীলঙ্কা–আফগানিস্তান ম্যাচের ফলাফলের দিকে।

বর্তমানে গ্রুপের শীর্ষে শ্রীলঙ্কা, তাদের সংগ্রহও চার পয়েন্ট, সঙ্গে রয়েছে +১.৫৪৬ এর শক্তিশালী নেট রান রেট। তৃতীয় স্থানে আফগানিস্তান—দুই পয়েন্ট নিয়ে তাদের রানরেট আরও ভালো, +২.১৫০। হিসাবটা এখন স্পষ্ট—শ্রীলঙ্কা জিতলে বাংলাদেশ ও লঙ্কানরা দুই দলই সুপার ফোরে যাবে। কিন্তু আফগানিস্তান জিতলে হিসাব মেলাতে হবে রানরেট দিয়ে।

সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে এগোতে হলে প্রথমে ব্যাট করলে আফগানিস্তানকে অন্তত ৭১ রানের ব্যবধানে জিততে হবে, আর যদি রান তাড়া করে, তাহলে অন্তত ৫৩ বল হাতে রেখে জয় পেতে হবে রশিদদের। অন্যথায় শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানই জায়গা করে নেবে পরের রাউন্ডে।

এই জটিল সমীকরণ এড়ানো যেত হংকংয়ের বিপক্ষে আরও দ্রুত জয় তুলে নিলে। কিন্তু ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম পেছনে তাকাতে চাচ্ছেন না, তিনি এখন শ্রীলঙ্কা ম্যাচের সমীকরণের দিকে তাকিয়ে। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন ‘পস্তানোর কিছু নেই। যা চলে গেছে, সেটা চলে গেছে। এখন আমাদের সামনে যে সমীকরণ আছে, সেটাই দেখার বিষয়।’

শেষ ম্যাচে নেট রানরেট মাথায় ছিল কি না—এমন প্রশ্নে তামিম সাফ জানালেন, ‘অবশ্যই মাথায় ছিল। সুযোগও ছিল বড় ব্যবধানে জেতার। হলে দলের জন্য ভালো হতো। কিন্তু হয়নি। দিনের শেষে আমাদের জিততে হতো, আমরা সেটা করেছি।’

আইসিসি কিংবা এসিসি টুর্নামেন্টে এমন জটিল হিসাব বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য নতুন নয়। সমর্থকেরা মজাও করেন সমীকরণ মেলানোর দল বলে। তবে তামিমের জোর দাবি, ‘আমরা এভাবে দেখি না। প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। আগের ম্যাচটা বাজেভাবে হেরেছি, ওটা নিয়ে কিছু বলার নেই। কিন্তু যখনই মাঠে নামি, শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করি।’

 

বাংলাদেশ ক্রিকেটএশিয়া কাপ ২০২৫
