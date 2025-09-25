আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তান অঘোষিত সেমিফাইনাল, দেখা যাবে কোন চ্যানেলে?

আজ (বৃহস্পতিবার) দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টের এই ম্যাচটিকে বলা হচ্ছে কার্যত অঘোষিত সেমিফাইনাল। কারণ যে দল জিতবে, তারাই রবিবারের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারতের। রাত সাড়ে ৮টায় এই খেলা সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি ও সনি স্পোর্টস-১।
সুপার ফোরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দু’দলই শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে। কিন্তু ভারতের কাছে হেরে নকআউট লড়াইয়ে মুখোমুখি তারা। ইতোমধ্যেই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত। শুক্রবার তাদের শেষ ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। সেটি মূলত নিয়মরক্ষার লড়াই, কারণ শ্রীলঙ্কা ইতোমধ্যেই বিদায় নিয়েছে।
যদি পাকিস্তান ফাইনালে পৌঁছায়, তবে সেটি হবে চলতি এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের তৃতীয় সাক্ষাৎ। এর আগে দুই ম্যাচেই জয় পেয়েছে ভারত। চমকপ্রদ তথ্য হলো, দুই দল অনেকবার ফাইনাল খেললেও ভারত-পাকিস্তান কখনও এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়নি।
এদিকে, বাংলাদেশের জন্য দুশ্চিন্তার হচ্ছে অধিনায়ক লিটন দাসের ইনজুরি। তাকে পাওয়ার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। পাকিস্তান ওপেনার ফখর জামানকে নিয়ে মিলেছে স্বস্তির খবর। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুষ্মন্ত চামিরার এক বাউন্সারে হেলমেটে আঘাত পান তিনি। প্রথমে খানিকটা দিশেহারা মনে হলেও আইসিসির নিয়ম মেনে মাঠেই কনকাশন টেস্ট করানো হয়। কিছুক্ষণ চিকিৎসা নেওয়ার পর আবার ব্যাটিংয়ে ফিরেন। আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলার জন্য তাকে ফিট ঘোষণা করেছে পাকিস্তান দল।
ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানি পেসার শাহীন শাহ আফ্রিদি জানান দলের মানসিকতা ও পরিকল্পনার কথা, ‘বাংলাদেশ ভালো দল এবং সাম্প্রতিক সময়ে ভালো খেলছে। এমন দলের বিপক্ষে খেলতে গেলে শুরুটা আমাদেরকেই করতে হবে। প্রথম আঘাতটা দিতে হবে আমাদের, ওদের কোনও সুযোগ দেওয়া যাবে না।’
তিনি আরও যোগ করেন,‘হ্যাঁ, তিনটা বিভাগেই (ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং) ভালো খেলতে হবে। এর পর পরবর্তী ম্যাচের দিকে ভাবা যাবে। আপাতত আমাদের মনোযোগ শুধু বাংলাদেশ ম্যাচে।’
লিটন চোট পাওয়ায় ভারতের বিপক্ষে অধিনায়কত্ব করেছেন জাকের আলী। তিনি জয়ের জন্য আশাবাদী। সেজন্য ব্যাটিং বিভাগের জ্বলে ওঠা প্রয়োজন মনে করেন তিনি, ‘পুরো টুর্নামেন্টে ভালো বোলিং করেছি, এক পর্যায়ে ব্যাটিংও ভালো হয়েছে। এই ম্যাচ জিততে হলে আমাদের ব্যাটিং বিভাগকে জ্বলে উঠতে হবে। আশা হারানোর কোনও কারণ নেই। পাকিস্তানের বিপক্ষে আমাদের এটা বাঁচা-মরার লড়াই। আমরা সবটা উজাড় করে দেবো।’