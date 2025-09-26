ফাইনালে ভারত বধের স্বপ্ন সালমান আগার

এশিয়া কাপে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে পাকিস্তান। ফাইনালে ভারত বধের বড় স্বপ্ন দলটির অধিনায়ক সালমান আলী আগার। যদিও এশিয়া কাপে দুটি ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবদের কাছে হারতে হয়েছে। শুধু তাই নয় পরিসংখ্যানও তাদের পক্ষে নেই। এখন তাদের স্বপ্নের ডালপালার পরিধি বেড়েছে। আগামী রবিবার দুবাইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে ফাইনালের আগে যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে পাকিস্তান।
আগের দিন অল্প পুঁজি নিয়ে শুরুতেই বাংলাদেশকে চেপে ধরে পাকিস্তান সাফল্য পায়। পাওয়ার প্লের মধ্যে তুলে নেয় ৩টি উইকেট। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি জাকের আলীরা।
তাই ম্যাচ শেষে নতুন বলের বোলিংকেই বড় কৃতিত্ব দিলেন সালমান। বলেন, এই ধরনের ম্যাচে, যা মূলত সেমি-ফাইনাল, এসব জায়গায় যখন আপনি শুরুতে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে দেন, তখন রান তাড়া করা বেশ কঠিন হয়ে যায়। আমার মতে, আমরা সেই কাজটি বেশ ভালোভাবে করেছি।
বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করার পর সালমান যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। তিনি বলেন, খুবই রোমাঞ্চিত (ফাইনাল নিয়ে)। আমরা জানি আমাদের কী করতে হবে (ফাইনালে)। আমরা যে কোনও দলকে হারানোর মতো ভালো দল এবং রবিবার মাঠে নেমে চেষ্টা করবো ভারতকে হারাতে।
টি-টোয়েন্টিতে দুই দলের ১৫ লড়াইয়ে ভারত অনেক এগিয়ে। তাদের জয় ১২টি, পাকিস্তানের ৩টি। বর্তমান আসরে প্রথম ম্যাচে ভারত জিতেছে ৭ উইকেটে, পরেরটিতে ৫ উইকেটে। ফাইনাল কে জিতে তা এখন দেখার অপেক্ষা।