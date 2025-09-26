X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফাইনালে ভারত বধের স্বপ্ন সালমান আগার

স্পোর্টস ডেস্ক
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩২আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩২
সালমান আলী আগার

এশিয়া কাপে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে পাকিস্তান। ফাইনালে ভারত বধের বড় স্বপ্ন দলটির অধিনায়ক সালমান আলী আগার। যদিও এশিয়া কাপে দুটি ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবদের কাছে হারতে হয়েছে। শুধু তাই নয় পরিসংখ্যানও তাদের পক্ষে নেই। এখন তাদের স্বপ্নের ডালপালার পরিধি বেড়েছে। আগামী রবিবার দুবাইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে ফাইনালের আগে যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে পাকিস্তান।

আগের দিন অল্প পুঁজি নিয়ে শুরুতেই বাংলাদেশকে চেপে ধরে পাকিস্তান সাফল্য পায়। পাওয়ার প্লের মধ্যে তুলে নেয় ৩টি উইকেট। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি জাকের আলীরা।

তাই ম্যাচ শেষে নতুন বলের বোলিংকেই বড় কৃতিত্ব দিলেন সালমান। বলেন, এই ধরনের ম্যাচে, যা মূলত সেমি-ফাইনাল, এসব জায়গায় যখন আপনি শুরুতে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে দেন, তখন রান তাড়া করা বেশ কঠিন হয়ে যায়। আমার মতে, আমরা সেই কাজটি বেশ ভালোভাবে করেছি।

বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করার পর সালমান যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। তিনি বলেন, খুবই রোমাঞ্চিত (ফাইনাল নিয়ে)। আমরা জানি আমাদের কী করতে হবে (ফাইনালে)। আমরা যে কোনও দলকে হারানোর মতো ভালো দল এবং রবিবার মাঠে নেমে চেষ্টা করবো ভারতকে হারাতে।

টি-টোয়েন্টিতে দুই দলের ১৫ লড়াইয়ে ভারত অনেক এগিয়ে। তাদের জয় ১২টি, পাকিস্তানের ৩টি। বর্তমান আসরে প্রথম ম্যাচে ভারত জিতেছে ৭ উইকেটে, পরেরটিতে ৫ উইকেটে। ফাইনাল কে জিতে তা এখন দেখার অপেক্ষা।

/টিএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
ভারতপাকিস্তান
সম্পর্কিত
ফাইনালে আবারও ভারতকে পেলো বাংলাদেশ
লাদাখের ‘জেন জি’ কেন বিজেপি দফতরে আগুন লাগালো? সরকারের নিশানায় ‘র‍্যাঞ্চো’
রক্তক্ষয়ী দিন লাদাখে: জেন-জি বিক্ষোভে উত্তাল উপত্যকা, পুড়লো বিজেপি কার্যালয়
সর্বশেষ খবর
সিরিয়ার পর্যটন খাতকে চাঙা করতে ১৫০ কোটি ডলারের চুক্তি
সিরিয়ার পর্যটন খাতকে চাঙা করতে ১৫০ কোটি ডলারের চুক্তি
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিব ও তার স্ত্রীর নামে থাকা হল-স্থাপনার নাম পরিবর্তন
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিব ও তার স্ত্রীর নামে থাকা হল-স্থাপনার নাম পরিবর্তন
রানু বেগম হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার
রানু বেগম হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার
দুর্গোৎসবের জন্য প্রস্তুত রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ৫ পূজামণ্ডপ
দুর্গোৎসবের জন্য প্রস্তুত রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ৫ পূজামণ্ডপ
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
এক ইলিশের দাম ১৪ হাজার টাকা
এক ইলিশের দাম ১৪ হাজার টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media