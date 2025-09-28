X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
আফগানিস্তানের বিপক্ষে নেই লিটন, ফিরেছেন সৌম্য

  স্পোর্টস ডেস্ক
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১১আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৪
লিটন নেই দলে, ফিরেছেন সৌম্য।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায় আগামী ২, ৩ ও ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নিয়মিত অধিনায়ক লিটন কুমার দাস ইনজুরির কারণে মাঠের বাইরে থাকায় দলকে নেতৃত্ব দেবেন জাকের আলী অনিক। এশিয়া কাপে চোট পাওয়ার পর এখনও সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি লিটন।

জাতীয় দলের ফিজিও বায়েজেদুল ইসলাম খান জানান, সাইড স্ট্রেইনে এশিয়া কাপে শেষ দুই ম্যাচে লিটনকে পাওয়া যায়নি। এমআরআই স্ক্যানে দেখা গেছে, বাঁ পাশের অ্যাবডোমিনাল মাংসপেশিতে গ্রেড-১ স্ট্রেইন ধরা পড়েছে। তিনি পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় আছেন এবং আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে তাকে পাওয়া যাবে না।

এশিয়া কাপ খেলা বাংলাদেশ দলটিতে একমাত্র পরিবর্তন হিসেবে ফিরেছেন অভিজ্ঞ বাঁহাতি ব্যাটার সৌম্য সরকার। 

বাংলাদেশ দল 

জাকের আলী অনিক (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, সৌম্য সরকার।

