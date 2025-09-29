বিসিবিতে ভোট ছাড়াই পরিচালক হওয়ার পথে বুলবুল-ফাহিম!

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনে পরিচালক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে যাচ্ছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও নাজমুল আবেদীন ফাহিম। ঢাকা বিভাগ থেকে এসএম আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ানের মনোনয়ন পত্র বাতিল হওয়ায় বুলবুল ও ফাহিমের পরিচালক হওয়ার পথ সুগম হয়েছে।
নির্বাচনে ৫১টি মনোনয়ন পত্রের মধ্যে ৪৮টি বৈধ হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে ৩টি। বাতিল হওয়া মনোনয়ন পত্র ৩টি হলো- জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার রেদোয়ান ফুয়াদ, চাঁদপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার শওকত হাসান ও রাজশাহী বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার হাসিবুল আলম।
ঢাকা বিভাগের অধীনে মনোনয়ন পত্র তুলেছিলেন বুলবুল, ফাহিম ও ফুয়াদ। এখান থেকে বিসিবি পরিচালক হবেন ২ জন। এখন ফুয়াদের মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পথে বর্তমান বোর্ড সভাপতি বুলবুল ও সহ-সভাপতি ফাহিম।
সোমবার সংবাদ মাধ্যমকে রিটার্নিং অফিসার শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন জানান, ‘ঢাকা বিভাগে তিনটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল। এর মধ্যে একটি মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। সেটি জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এসএম আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ানের। সমর্থনকারীর কাউন্সিলর ফর্মে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সঙ্গে মনোনয়ন ফরমে প্রদত্ত সাক্ষরের মিল পাওয়া যায়নি। স্বাক্ষরের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে।’
তবে এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার আপিল করতে পারেন জামালপুরের সংগঠক ফুয়াদ। বুধবার মনোনয়নের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। তখন পরিষ্কার হবে বুলবুল ও ফাহিমের নির্বাচিত হতে শেষ পর্যন্ত ভোটের প্রয়োজন হবে কিনা।
যদিও এরই মধ্যে খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে আব্দুর রাজ্জাক, খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার জুলফিকার আলি খান, সিলেট বিভাগ থেকে রাহাত শামস ও বরিশাল থেকে শাখাওয়াত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন।