বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
'নতুন বাংলাদেশে এই ধরনের নির্বাচন আমরা চাই না'

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩২আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩২
'নতুন বাংলাদেশে এই ধরনের নির্বাচন আমরা চাই না'

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।  শুধু তামিম একা নন, কমপক্ষে ১০ জন প্রার্থী আজ বুধবার নিজেদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এরা প্রায় সবাই বিএনপি সমর্থক ক্লাব প্রতিনিধি বলে বেশি পরিচিত। 

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় বুধবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ছিল। প্রত্যাহারকারীদের একজন এক্মিওম ক্রিকেটার্সের কাউন্সিলর ইসরাফিল খসরু পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করে বলেছেন, ‘বিসিবি নির্বাচনে নগ্ন হস্তক্ষেপ চলছে। নির্বাচনের কোনও পরিবেশ এখানে নেই। স্বেচ্ছাচারিতা করা হচ্ছে। নতুন বাংলাদেশে এই ধরনের কোনও নির্বাচন আমরা চাই না।’

এরপরই যোগ করে তিনি বলেছেন, ‘সরকারের একটি গোষ্ঠী এখানে হস্তক্ষেপ করছে। আপাতত এটুকুই বলতে পারি। শিগগিরই সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত বলবো আমরা।’

নির্বাচন নিয়ে সরকার ও তাদের মধ্যে পরোক্ষে একের পর এক সভা হলেও শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়নি।  এ নিয়ে হাইকোর্টে রিটও হয়েছে।  

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বিসিবি নির্বাচন ২০২৫
