টি–টোয়েন্টির এক নম্বর অলরাউন্ডার সাইম আইয়ুব, অভিষেকের রেকর্ড

এশিয়া কাপে দুর্দান্ত নেপুণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছেন পাকিস্তানের সাইম আয়ুব। টি–টোয়েন্টি অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছেন তিনি। ভারতের ওপেনার অভিষেক শর্মা অবশ্য সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্টের রেকর্ড ভেঙেছেন। ব্যাটিং তালিকার এক নম্বরে দাপট ধরে রেখেছেন তিনি।
এশিয়া কাপে বল হাতে দারুণ ছন্দে ছিলেন সাইম। ছয় ইনিংসে আট উইকেট শিকার করেন, যেখানে ওভারপ্রতি খরচ করেন মাত্র ৬.৪০ রান। তবে ব্যাট হাতে মাত্র ৩৭ রান আসায় সে বিভাগে খুব একটা আলো ছড়াতে পারেননি। তবু হার্দিক পান্ডিয়াকে টপকে চার ধাপ এগিয়ে শীর্ষে উঠেছেন এই পাকিস্তানি তারকা। দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছেন পান্ডিয়া। আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবী নেমে গেছেন এক ধাপ, আছেন তিন নম্বরে। শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং এইরি ও জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা।
অন্যদিকে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত অভিষেক শর্মা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হাফসেঞ্চুরি করায় তার রেটিং পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৯৩১। যা ২০২০ সালে ডেভিড মালানের করা আগের সর্বোচ্চ ৯১৯ পয়েন্টকেও ছাড়িয়ে গেছে। গত বছর আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে অভিষেক হওয়ার পর এবারই প্রথম এশিয়া কাপে খেললেন তিনি। সেখানে ৪৪.৮৫ গড়ে ৩১৪ রান করেছেন, স্ট্রাইক রেট ২০০। হয়েছেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও।
ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ে অভিষেকের কাছাকাছি কেউ নেই। ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট আছেন দ্বিতীয় স্থানে, তবে পিছিয়ে আছেন ৮২ পয়েন্টে। ভারতের তিলক বর্মা তৃতীয়, চতুর্থ স্থানে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার এবং পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছেন শ্রীলঙ্কার পাথুম নিসাঙ্কা।
বোলারদের তালিকায় ভারতের বরুণ চক্রবর্তী ধরে রেখেছেন শীর্ষস্থান। এশিয়া কাপে নিয়েছেন সাত উইকেট। স্বদেশী কুলদীপ যাদব ১৭ উইকেট শিকার করে ৯ ধাপ এগিয়ে এখন ১২তম। পাকিস্তানের শাহীন শাহ আফ্রিদি ১২ ধাপ লাফিয়ে যৌথভাবে ১৩তম স্থানে, আর বাংলাদেশের লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন এগিয়েছেন ছয় ধাপ, তার অবস্থান এখন ২০তম।
বাংলাদেশের ব্যাটার সাইফ হাসান তো বড় লাফ দিয়েছেন। চোখ ধাঁধানো ব্যাটিংয়ে টি-টোয়েন্টির ব্যাটারদের তালিকায় ৪৫ ধাপ এগিয়েছেন এই ওপেনার। ৫৫৫ রেটিং নিয়ে তার অবস্থান ৩৬তম।