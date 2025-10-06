বিসিবিতে ভোটগ্রহণ শেষ, ফলের অপেক্ষা 

বহুল আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। সোমবার একে একে ভোটারদের অনেকেই এসে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে গেছেন। এখন সন্ধ্যা ৬টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণার অপেক্ষা। যদিও কারা নির্বাচিত হতে পারেন- তা অনেকটাই অনুমেয়।
সর্বশেষ বিসিবিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এবারের নির্বাচনেও তারই সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় পাঁচ তারকা হোটেলে ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের বুলবুল বলেছেন, ‘আগে কখনও নির্বাচন করিনি। নির্বাচনে অংশগ্রহণও করিনি। যা-ই দেখছি, সব নতুন লাগছে। বিভিন্ন জেলা থেকে লোক এসেছে, ক্লাবের প্রতিনিধি আর অংশীদাররাও আছেন। রোমাঞ্চ তো থাকবেই। এই নির্বাচনে আমি অংশ নিচ্ছি। দেখা যাক।’
নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী, ভোট শেষে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে পরিচালক পদে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন। রাত ৯টায় সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচনের ফলা ঘোষণা করা হবে।