X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিসিবিতে ভোটগ্রহণ শেষ, ফলের অপেক্ষা 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০২আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০২
ভোট দিয়েছেন আমিনুল ইসলাম।

বহুল আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। সোমবার একে একে ভোটারদের অনেকেই এসে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে গেছেন। এখন সন্ধ্যা ৬টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণার অপেক্ষা। যদিও কারা নির্বাচিত হতে পারেন- তা অনেকটাই অনুমেয়। 

সর্বশেষ বিসিবিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এবারের নির্বাচনেও তারই সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় পাঁচ তারকা হোটেলে ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের বুলবুল বলেছেন, ‘আগে কখনও নির্বাচন করিনি। নির্বাচনে অংশগ্রহণও করিনি। যা-ই দেখছি, সব নতুন লাগছে। বিভিন্ন জেলা থেকে লোক এসেছে, ক্লাবের প্রতিনিধি আর অংশীদাররাও আছেন। রোমাঞ্চ তো থাকবেই। এই নির্বাচনে আমি অংশ নিচ্ছি। দেখা যাক।’

ভোট দিচ্ছেন জাভেদ ওমর বেলিম। নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী, ভোট শেষে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে পরিচালক পদে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন। রাত ৯টায় সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচনের ফলা ঘোষণা করা হবে।

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
আমিনুল ইসলাম বুলবুলবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
বিসিবি নির্বাচনে ভোট দিয়েছি, তা মোটেও সত্যি নয়: তামিম 
বিসিবি নির্বাচনে আজ কি শুধুই আনুষ্ঠানিকতা
অভিযোগ তুলে আরও এক প্রার্থীর বিসিবি নির্বাচন বর্জন
সর্বশেষ খবর
নিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থান নিশ্চিতে সচেতনতা বাড়ানোই লক্ষ্য
বিশ্ব বসতি দিবস আজনিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থান নিশ্চিতে সচেতনতা বাড়ানোই লক্ষ্য
চলন্ত লঞ্চে অসুস্থ যাত্রী, ৯৯৯ নম্বর ফোনকলে উদ্ধার
চলন্ত লঞ্চে অসুস্থ যাত্রী, ৯৯৯ নম্বর ফোনকলে উদ্ধার
পাকিস্তানকে কাছে টানছেন ট্রাম্প, নজর রাখছে ভারত
পাকিস্তানকে কাছে টানছেন ট্রাম্প, নজর রাখছে ভারত
সাধারণ কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ-সৌদি আরব চুক্তি
সাধারণ কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ-সৌদি আরব চুক্তি
সর্বাধিক পঠিত
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media