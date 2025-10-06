বুলবুল-ফারুক-পাইলটসহ বিসিবিতে নির্বাচিত হলেন যারা 

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পরিষদের নির্বাচন শেষে ফল ঘোষণা হয়েছে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ৩টি ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ২৩ জন পরিচালক। বাকি দুজন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ভোট হয়। তার পর ঘোষণা হয়েছে ফল।
ক্যাটাগরি-১ অর্থাৎ জেলা-বিভাগ কোটা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন-
চট্টগ্রাম বিভাগ- আহসান ইকবাল চৌধুরী, আসিফ আকবর।
খুলনা বিভাগ- আব্দুর রাজ্জাক রাজ, জুলফিকার আলী খান।
ঢাকা বিভাগ- নাজমুল আবেদীন ফাহিম, আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
বরিশাল বিভাগ- সাখাওয়াত হোসেন।
সিলেট বিভাগ- রাহাত শামস।
রাজশাহী- মোখলেসুর রহমান।
রংপুর- হাসানুজ্জামান।
আলোচিত ক্লাব ক্যাটাগরির নির্বাচনও হয়েছে অনেকটা একপেশে। তামিম ইকবালের নেতৃত্বে বিএনপিপন্থীরা নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ছিল না তেমন উত্তেজনা। নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে ছিলেন ১৭ জন, এর মধ্যে অনুমিতভাবেই বেরিয়ে এসেছেন ১২ জন। এই ক্যাটাগরিতে ৭৬ জন ভোটারের মধ্যে ৪২ জন ভোট দিয়েছেন, যাদের ৩৫ জনই সরাসরি না এসে ই-মেইলে ভোট দিয়েছেন। এই ক্যাটাগরি থেকে পরিচালক হিসেবে নির্বাচিতরা হলেন- ইশতিয়াক সাদেক (৪২ ভোট), আদনান রহমান দিপন (৪০ ভোট), আবুল বাশার (৪০ ভোট), আমজাদ হোসেন (৪০ ভোট), শাহনিয়ান তানিন (৪২ ভোট), মকসেদুল কামাল (৪১ ভোট), ফয়াজুর রহমান-(৪২ ভোট), এম নাজমুল ইসলাম- (৩৭ ভোট), ফারুক আহমেদ-(৪২ ভোট), মঞ্জুর আলম-(৩৯ ভোট), মেহরাব আলম চৌধুরী- (৪১ ভোট) ও ইফতেখার রহমান মিঠু-(৩৪ ভোট)।
এছাড়া ক্যাটাগরি ‘সি’ থেকে প্রথমবারের মতো পরিচালক পদে নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট। ৪৫ ভোটের মধ্যে ৩৫ ভোট পেয়েছেন তিনি। দেবব্রত পাল পেয়েছেন ৭ ভোট। পরাজিত হয়ে নির্বাচনের সমালোচনাও করেছেন তিনি। এর বাইরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে দু’জনপরিচালক হলেন ইশফাক আহসান ও ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়য়াল আশিক। এখন পরিচালকদের মধ্য থেকে সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচিত হবে।