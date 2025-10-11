X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
ইনজুরিতে ছিটকে গেলেন এমবাপ্পে

স্পোর্টস ডেস্ক
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২২আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২২
চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন এমবাপ্পে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আজারবাইজানের বিপক্ষে জিতলেও দুঃসংবাদ শুনেছে ফ্রান্স। ডান গোঁড়ালির চোটে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে পরবর্তী ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পে। 

শনিবার এক বিবৃতিতে ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন নিশ্চিত করেছে, দলের অধিনায়ক সোমবারের ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন।

রিয়াল মাদ্রিদ তারকা শুক্রবার আজারবাইজানের বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ে গোল করলেও ৮৩তম মিনিটে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন। আন্তর্জাতিক বিরতির আগেই ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ক্লাব ম্যাচে একই গোঁড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি।

ফ্রান্স জানিয়েছে, এমবাপ্পে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন না। তিনি মাদ্রিদে ফিরছেন। তার জায়গায় কাউকে দলে নেওয়া হচ্ছে না। 

২০২২ বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ বাছাই অভিযানে দুর্দান্ত সূচনা করেছে। ‘ডি’ গ্রুপে এখন পর্যন্ত টানা তিন ম্যাচ জিতে শতভাগ সাফল্য ধরে রেখেছে। 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বিশ্বকাপ বাছাই-ইউরোপকিলিয়ান এমবাপ্পে
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
