X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাঁচ দল নিয়ে মাঠে গড়াবে এবারের বিপিএল!

স্পোর্টস ডেস্ক
১১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৩আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৩
পাঁচ দল নিয়ে মাঠে গড়াবে এবারের বিপিএল!

আগামী আসরের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলা হবে ৫ দল নিয়ে। তাও আবার সেটা হবে সংক্ষিপ্ত উইন্ডোতে। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সচিব ইফতেখার রহমান মিঠু সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে আসন্ন আসর। 

শনিবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের মিঠু বলেন, আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সময়ের সংকট থাকায় এবারের আসর ছোট পরিসরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ‘বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত বিপিএল আয়োজন করা হবে।’ 

সংক্ষিপ্ত সময়ে দলের সংখ্যাও বেশি হচ্ছে না। তার ভাষায়,‘সময় খুব কম, তাই আমরা পাঁচ দলের বিপিএল নিয়েই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি। ভবিষ্যতে সেটা ছয় বা সাত দলও হতে পারে। তবে এবার অগ্রাধিকার পাঁচ দল নিয়েই একমাসের টুর্নামেন্ট শেষ করা।’

তিনি আরও জানান, ফেব্রুয়ারির টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেই বিপিএল শেষ করতে হচ্ছে, ‘জানুয়ারির মধ্যেই সব শেষ করতে হবে। আমরা নতুনভাবে শুরু করছি, আগামীকালই ইওআই তথা ইক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট আহ্বান করা হবে।’

এবারের আসরে ফরচুন বরিশালের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা আগামী বিপিএলে অংশ নাও নিতে পারে। দলটির অধিনায়ক তামিম ইকবাল সম্প্রতি জানিয়েছেন, তারা আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত সব ধরনের ক্রিকেট বর্জন করছেন। তবে ইফতেখার রহমান আশাবাদী, বরিশাল শেষ পর্যন্ত অংশ নেবে, ‘আমার অনুরোধ, তারা যেন আসে। আমরা কাউকে জোর করতে পারি না। তারা খুব ভালোভাবে দল চালিয়েছে, কোনও অভিযোগ ছিল না। এমন ভালোভাবে পরিচালিত দল আমরা সবসময়ই চাই। তারা আসলে ভালো হবে।’

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বিপিএল ২০২৫
সম্পর্কিত
বিপিএলের দায়িত্বে আইএমজি
স্পট ফিক্সিং: যে ব্যাখ্যা দিলো ঢাকা ক্যাপিটালস 
৪৬ কোটি টাকার হিসাব নিয়ে বসতে যাচ্ছে বিসিবি-চিটাগং কিংস
সর্বশেষ খবর
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাবি অধ্যাপককে হেলিকপ্টারে পাঠানো হলো ঢাকায়
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাবি অধ্যাপককে হেলিকপ্টারে পাঠানো হলো ঢাকায়
পানিতে ডুবে একই পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু
পানিতে ডুবে একই পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু
জুলাই অভ্যুত্থানের পর সাংবাদিকদের দেওয়া হয়েছে অবারিত স্বাধীনতা: আজাদ মজুমদার
জুলাই অভ্যুত্থানের পর সাংবাদিকদের দেওয়া হয়েছে অবারিত স্বাধীনতা: আজাদ মজুমদার
গুমের তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেট সীমান্তে সালাহউদ্দিন
গুমের তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেট সীমান্তে সালাহউদ্দিন
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media