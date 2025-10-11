পাঁচ দল নিয়ে মাঠে গড়াবে এবারের বিপিএল!

আগামী আসরের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) খেলা হবে ৫ দল নিয়ে। তাও আবার সেটা হবে সংক্ষিপ্ত উইন্ডোতে। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সচিব ইফতেখার রহমান মিঠু সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে আসন্ন আসর।
শনিবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের মিঠু বলেন, আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সময়ের সংকট থাকায় এবারের আসর ছোট পরিসরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ‘বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত বিপিএল আয়োজন করা হবে।’
সংক্ষিপ্ত সময়ে দলের সংখ্যাও বেশি হচ্ছে না। তার ভাষায়,‘সময় খুব কম, তাই আমরা পাঁচ দলের বিপিএল নিয়েই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি। ভবিষ্যতে সেটা ছয় বা সাত দলও হতে পারে। তবে এবার অগ্রাধিকার পাঁচ দল নিয়েই একমাসের টুর্নামেন্ট শেষ করা।’
তিনি আরও জানান, ফেব্রুয়ারির টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেই বিপিএল শেষ করতে হচ্ছে, ‘জানুয়ারির মধ্যেই সব শেষ করতে হবে। আমরা নতুনভাবে শুরু করছি, আগামীকালই ইওআই তথা ইক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট আহ্বান করা হবে।’
এবারের আসরে ফরচুন বরিশালের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা আগামী বিপিএলে অংশ নাও নিতে পারে। দলটির অধিনায়ক তামিম ইকবাল সম্প্রতি জানিয়েছেন, তারা আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত সব ধরনের ক্রিকেট বর্জন করছেন। তবে ইফতেখার রহমান আশাবাদী, বরিশাল শেষ পর্যন্ত অংশ নেবে, ‘আমার অনুরোধ, তারা যেন আসে। আমরা কাউকে জোর করতে পারি না। তারা খুব ভালোভাবে দল চালিয়েছে, কোনও অভিযোগ ছিল না। এমন ভালোভাবে পরিচালিত দল আমরা সবসময়ই চাই। তারা আসলে ভালো হবে।’