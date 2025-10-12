দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে নামিবিয়ার ইতিহাস  

প্রতিবেশী দেশ হলেও শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমেছিল নামিবিয়া। প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ইতিহাসই গড়েছে তারা। এক ম্যাচের সিরিজে প্রোটিয়াদের ৪ উইকেটে হারিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে দলটি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এই জয় নামিবিয়ার ক্রিকেটে ঐতিহাসিক। পূর্ণ সদস্য দেশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ দল যাদের হারিয়েছে নামিবিয়া। এর আগে তারা জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে।
যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার দলে ছিল না তাদের মূল টি-টোয়েন্টি তারকারা। তারা বর্তমানে পাকিস্তানে টেস্ট খেলতে প্রস্তুত। নতুনভাবে উদ্বোধন করা নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ৪ হাজার দর্শক ভর্তি স্টেডিয়ামে জয়ের পর ল্যাপ অব অনার দিয়ে উদযাপন করেছে স্বাগতিকরা।
ধীরগতির উইকেট আর মন্থর আউটফিল্ডে ব্যাটিং ছিল কঠিন। দক্ষিণ আফ্রিকা টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩তম ওভারে ৮২ রানেই হারায় ৬ উইকেট। যার পেছনে ছিল নামিবিয়ার দারুণ ফিল্ডিং ও ক্যাচিং। জেসন স্মিথের ৩১ রানের ইনিংসই ছিল দলের সর্বোচ্চ। কুইন্টন ডি ককও ফিরেছেন ১ রানে। শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেটে তারা সংগ্রহ করে ১৩৪ রান।
জবাবে নামিবিয়াও একইরকম বিপর্যয়ে পড়ে। ১৩তম ওভারে তাদের স্কোর ছিল ৫ উইকেটে ৮৪। কিন্তু সপ্তম উইকেটে মাত্র ২১ বলে ৩৭ রানের জুটি ম্যাচ ঘুরিয়ে দেয়। জন্মদিনে জেন গ্রিনের ২৩ বলে অপরাজিত ৩০ রান নিশ্চিত করে ঐতিহাসিক জয়। ৬ উইকেট হারানো দলটির শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিল ১১ রান। প্রথম বলে ছক্কা মেরেই ম্যাচটা কাছে নিয়ে আসেন গ্রিন। তার পর সিঙ্গেল, ডাবল ও সিঙ্গেল নিয়ে স্কোরে আনেন সমতা। পঞ্চম বল ডট দিলেও শেষ বলে গ্রিনের বাউন্ডারিতে জয় নিশ্চিত হয়েছে।