রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে নামিবিয়ার ইতিহাস  

স্পোর্টস ডেস্ক
১২ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১৪আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১৪
প্রথম দেখাতেই প্রোটিয়াদের হারিয়ে দিয়েছে নামিবিয়া।

প্রতিবেশী দেশ হলেও শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমেছিল নামিবিয়া। প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ইতিহাসই গড়েছে তারা। এক ম্যাচের সিরিজে প্রোটিয়াদের ৪ উইকেটে হারিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে দলটি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এই জয় নামিবিয়ার ক্রিকেটে ঐতিহাসিক। পূর্ণ সদস্য দেশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ দল যাদের হারিয়েছে নামিবিয়া। এর আগে তারা জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে।

যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার দলে ছিল না তাদের মূল টি-টোয়েন্টি তারকারা। তারা বর্তমানে পাকিস্তানে টেস্ট খেলতে প্রস্তুত। নতুনভাবে উদ্বোধন করা নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ৪ হাজার দর্শক ভর্তি স্টেডিয়ামে জয়ের পর ল্যাপ অব অনার দিয়ে উদযাপন করেছে স্বাগতিকরা।

ধীরগতির উইকেট আর মন্থর আউটফিল্ডে ব্যাটিং ছিল কঠিন। দক্ষিণ আফ্রিকা টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩তম ওভারে ৮২ রানেই হারায় ৬ উইকেট। যার পেছনে ছিল নামিবিয়ার দারুণ ফিল্ডিং ও ক্যাচিং। জেসন স্মিথের ৩১ রানের ইনিংসই ছিল দলের সর্বোচ্চ। কুইন্টন ডি ককও ফিরেছেন ১ রানে। শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেটে তারা সংগ্রহ করে ১৩৪ রান। 

জবাবে নামিবিয়াও একইরকম বিপর্যয়ে পড়ে। ১৩তম ওভারে তাদের স্কোর ছিল ৫ উইকেটে ৮৪। কিন্তু সপ্তম উইকেটে মাত্র ২১ বলে ৩৭ রানের জুটি ম্যাচ ঘুরিয়ে দেয়। জন্মদিনে জেন গ্রিনের ২৩ বলে অপরাজিত ৩০ রান নিশ্চিত করে ঐতিহাসিক জয়। ৬ উইকেট হারানো দলটির শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিল ১১ রান। প্রথম বলে ছক্কা মেরেই ম্যাচটা কাছে নিয়ে আসেন গ্রিন। তার পর সিঙ্গেল, ডাবল ও সিঙ্গেল নিয়ে স্কোরে আনেন সমতা। পঞ্চম বল ডট দিলেও শেষ বলে গ্রিনের বাউন্ডারিতে জয় নিশ্চিত হয়েছে। 

 

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
‘বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ছাড়া ব‍্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা আত্মঘাতীমূলক’
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা দুটোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ
মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযানে তিন চিহ্নিত সন্ত্রাসী গ্রেফতার
তিন সাংবাদিকের হাত কেটে নেওয়ার হুমকি বিএনপি নেতার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
১৫ কর্মকর্তাকে হেফাজতে নিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
