আজ বাংলাদেশের ম্যাচ, প্রতিপক্ষ হেভিওয়েট অস্ট্রেলিয়া

ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত হারই সঙ্গী হয়েছে বাংলাদেশের। নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ ৭ বারের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে নিগার সুলতানারা। বাংলাদেশের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ।
পাকিস্তানের বিপক্ষে রোমাঞ্চকর জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও পরের তিন ম্যাচে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে বাংলাদেশ। ফলাফল আশানুরূপ না হলেও প্রতিটি ম্যাচেই লড়াইয়ের মানসিকতা ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। হেভিওয়েটদের বিপক্ষে বাংলাদেশ কি পারবে অঘটনের জন্ম দিতে? ম্যাচটা মাঠে গড়াবে বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টায়। দেখাবে টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস-১।
আগের দিনের সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন বাংলাদেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটার সোবহানা মোস্তারি, ‘ওদের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আমরা আমাদের শক্তির জায়গাগুলোতে কাজ করছি, পাশাপাশি যেখানে ঘাটতি আছে, সেগুলোও ঠিক করার চেষ্টা করছি।’
তিনি জানান, দলের অধিনায়ক ও টিম ম্যানেজমেন্ট খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে প্রস্তুত করছেন ও উৎসাহ দিচ্ছেন লড়াই চালিয়ে যেতে, ‘আমাদের অধিনায়ক ও টিম ম্যানেজমেন্ট বলেছেন, প্রতিটি ম্যাচে শেষ বল পর্যন্ত চেষ্টা করতে। আমরা মাঠে নামি লড়াই করার জন্য, জয়ের জন্য। শুধু সুন্দরভাবে খেলতে নয়, আমরা জিততে চাই—এটাই আমাদের লক্ষ্য। এরপর সব নির্ভর করছে আমরা মাঠে কেমন খেলি, কতটা দৃঢ়ভাবে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি তার ওপর।’
তরুণ দল হিসেবে অভিজ্ঞতা এখনও শেখার বড় জায়গা বলে মনে করেন সোবহানা। গত চার বছরের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘গত চার বছর ধরে আমরা প্রায় একই দল নিয়ে খেলছি। তরুণ খেলোয়াড়রা বেশি ভাবেন না—তারা কেবল নিজের সেরাটা দিতে চায়। নিজেদের শক্তির জায়গাগুলোই কাজে লাগানোর চেষ্টা করে।’
ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ থেকে পাওয়া শিক্ষা নিয়েও আশাবাদী সোবহানা। ব্যাটিংয়ের উজ্জ্বল মুহূর্তগুলো এবং ফিল্ডিংয়ের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও ভালো করার প্রত্যয় তার কণ্ঠে, ‘সবাই ইতিবাচকভাবে কথা বলেছে: আমাদের ব্যাটিং, শেষ দশ ওভার, বোলিং—সব কিছু নিয়েই ইতিবাচক দিকগুলো আলোচনা হয়েছে। আমরা সেটি ইতিবাচকভাবে নিয়েছি এবং ভেবেছি। আশা করি এই মানসিকতা আমাদের সাহায্য করবে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে—অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।’