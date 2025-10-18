X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
৩ বলে সাজঘরে দুই ওপেনার

স্পোর্টস ডেস্ক
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২০আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৯
টসের মুহূর্তের ছবি।

প্রথম ওয়ানডের সংক্ষিপ্ত স্কোর: বাংলাদেশ ৪ ওভারে ১২/২ (হৃদয় ৪*, শান্ত ০*; সাইফ ৩, সৌম্য ৪)

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়েছে বাংলাদেশ। ১.৫ ওভারে রোমারিও শেফার্ডের বলে এলবিডাব্লিউ হয়েছেন ওপেনার সাইফ হাসান (৩)। পরের ওভারের প্রথম বলে জেইডেন সিলসের শিকার হন আরেক ওপেনার সৌম্য সরকারও। সৌম্য আজ একাদশে সুযোগ পেয়েও প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে ৬ বলে ৪ রানে চেজের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন। তার ইনিংসে ছিল ১টি চার।  

ভিসা জটিলতায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে থাকলেও খেলা হয়নি সৌম্যর। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নাঈম শেখের বদলি হয়ে দলভুক্ত হয়েছেন তিনি।  

টস হেরেছে বাংলাদেশ, মাহিদুলের অভিষেক

সাম্প্রতিক সময়ে ওয়ানডেতে ভীষণ ব্যর্থ বাংলাদেশ। এবার ছন্দে ফেরার লক্ষ্যে আজ মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে খেলতে নামছে তারা। দুপুরের ম্যাচে অবশ্য টস ভাগ্য সহায় হয়নি। শুরুতে টস জিতে বোলিং নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে টস হেরেও অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ বলেছেন, শুরুতে ব্যাটিং নিতেন তারা। 

গত বছরের নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ পরপর চারটি ওয়ানডে সিরিজে হেরেছে। এই সময়ের মধ্যে ১৪ ম্যাচের মধ্যে জিততে পেরেছে মাত্র দুইটি। তবে আশার কথা, ওই চারটি সিরিজের সবকটিই ছিল বিদেশের মাটিতে। ঘরের মাঠে নিজেদের শেষ ওয়ানডে সিরিজে ২০২৪ সালের মার্চে শ্রীলঙ্কাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।

এছাড়া ক্যারিবিয়ানদের নিয়ে আছে সুখস্মৃতি। সর্বশেষ ২০২১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশ সফরে এসেছিল। সেবার টাইগাররা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে তাদের হোয়াইটওয়াশ করেছিল।

একাদশে কারা 

বাংলাদেশ আজ দুই ফাস্ট বোলার, তিনজন স্পিনার ও সাত ব্যাটার নিয়ে খেলতে নামছে। অভিষেক হচ্ছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবার তিন পেসার ও তিন স্পিনার নিয়ে খেলতে নামছে। 

বাংলাদেশ একাদশ: সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসার মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান সোহান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, তানভীর ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।  

ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ: ব্র্যান্ডন কিং, আলিক আথানেজ, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফানে রাদারফোর্ড, , জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, রোমারিও শেফার্ড, গুডাকেশ মোটি, খ্যারি পিয়েরে ও জেইডেন সিলস। 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
