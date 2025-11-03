X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিসিবির ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী পরিচালক হলেন রুবাবা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:১২আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:১৬
রুবাবা দৌলা।

খ্যাতনামা করপোরেট ব্যক্তিত্ব রুবাবা দৌলা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। যা নিশ্চিত করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।

বিসিবির ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় নারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন রুবাবা। এর আগে ২০০৭ সালে মনোয়ারা আনিস মিনু এই পদে ছিলেন। এনএসসি মনোনীত নতুন পরিচালক হিসেবে আজকের বোর্ড সভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তার।

রুবাবা দৌলা ইসফাক আহসানের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। যিনি সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন। 

গত ৬ অক্টোবর রাজধানীর এক হোটেলে অনুষ্ঠিত বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনের পর এনএসসি দুজন পরিচালক মনোনয়ন দিয়েছিল। একজন হচ্ছেন- ইসফাক আহসান, আরেকজন ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক। তবে মনোনয়নের পরপরই ইসফাককে নিয়ে আওয়ামী লীগ–সংশ্লিষ্টতার কারণে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। 

প্রথমে খবর ছড়ায় যে, এনএসসি তাকে অপসারণ করেছে। পরে সোমবার পরিষদ জানায়, ইসফাক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন এবং তার জায়গায় রুবাবা দৌলাকে মনোনীত করা হয়েছে।

বর্তমানে রুবাবা দৌলা ওরাকল বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপাল ও ভুটানের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে গ্রামীণফোন ও এয়ারটেল বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী পদে কাজ করেছেন তিনি।

করপোরেট দুনিয়ার পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গনেও তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন তিনি। পাশাপাশি স্পেশাল অলিম্পিক্স বাংলাদেশের বোর্ড সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
সম্পর্কিত
শান্তই থাকছেন টেস্ট দলের অধিনায়ক
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক কে?
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
সর্বশেষ খবর
মগবাজার রেলক্রসিংয়ে চলছে মেরামত, বিকল্প সড়ক ব্যবহারের পরামর্শ
মগবাজার রেলক্রসিংয়ে চলছে মেরামত, বিকল্প সড়ক ব্যবহারের পরামর্শ
প্রথম নির্মাণেই এক ডজন পুরস্কার!
প্রথম নির্মাণেই এক ডজন পুরস্কার!
ঐক্যমত না হলে সিদ্ধান্ত নেবে অন্তর্বর্তী সরকার: আসিফ নজরুল
ঐক্যমত না হলে সিদ্ধান্ত নেবে অন্তর্বর্তী সরকার: আসিফ নজরুল
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media