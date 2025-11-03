বিসিবির ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী পরিচালক হলেন রুবাবা

খ্যাতনামা করপোরেট ব্যক্তিত্ব রুবাবা দৌলা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। যা নিশ্চিত করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।
বিসিবির ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় নারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন রুবাবা। এর আগে ২০০৭ সালে মনোয়ারা আনিস মিনু এই পদে ছিলেন। এনএসসি মনোনীত নতুন পরিচালক হিসেবে আজকের বোর্ড সভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তার।
রুবাবা দৌলা ইসফাক আহসানের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। যিনি সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন।
গত ৬ অক্টোবর রাজধানীর এক হোটেলে অনুষ্ঠিত বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনের পর এনএসসি দুজন পরিচালক মনোনয়ন দিয়েছিল। একজন হচ্ছেন- ইসফাক আহসান, আরেকজন ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক। তবে মনোনয়নের পরপরই ইসফাককে নিয়ে আওয়ামী লীগ–সংশ্লিষ্টতার কারণে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।
প্রথমে খবর ছড়ায় যে, এনএসসি তাকে অপসারণ করেছে। পরে সোমবার পরিষদ জানায়, ইসফাক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন এবং তার জায়গায় রুবাবা দৌলাকে মনোনীত করা হয়েছে।
বর্তমানে রুবাবা দৌলা ওরাকল বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপাল ও ভুটানের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে গ্রামীণফোন ও এয়ারটেল বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী পদে কাজ করেছেন তিনি।
করপোরেট দুনিয়ার পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গনেও তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন তিনি। পাশাপাশি স্পেশাল অলিম্পিক্স বাংলাদেশের বোর্ড সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।