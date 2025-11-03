নারী বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলকে ৫১ কোটি রুপি পুরস্কার

আইসিসি নারী বিশ্বকাপে দীর্ঘদিনের আক্ষেপ মিটেছে ভারতের। প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুলেছে তারা। ঐতিহাসিক এই কীর্তিতে ভারতের নারী দলকে ৫১ কোটি রুপির বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বিসিসিআই সচিব দেবজিত সাইকা এই ঘোষণা দেন। তিনি জানান, মুম্বাইয়ের ডি.ওয়াই. পাতিল স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক জয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।
সাইকা বলেন, ‘বিসিসিআই অত্যন্ত আনন্দিত এবং আইসিসি থেকে প্রাপ্ত কোনও অর্থ না ছুঁয়েই নিজেদের তহবিল থেকে ৫১ কোটি রুপি ভারতীয় নারী দলকে পুরস্কার হিসেবে দিচ্ছে। এই অর্থ খেলোয়াড়, নির্বাচক ও অমোল মজুমদারের নেতৃত্বাধীন সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।’
বিসিসিআইয়ের এই পুরস্কার আইসিসির নির্ধারিত পুরস্কারের অতিরিক্ত। বোনাস হিসেবেই এটা দেওয়া হচ্ছে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ নারী বিশ্বকাপের জন্য পুরস্কারের অর্থ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। আইসিসির নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এবার চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৪.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার—যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪২ কোটি রুপি।
এই অঙ্ক ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার নারী দলের পাওয়া পুরস্কারের (১.৩২ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি এবং ২০২৩ সালে আহমেদাবাদে পুরুষ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে জয় পাওয়া অস্ট্রেলিয়া দল যে অর্থ পেয়েছিল (৪ মিলিয়ন ডলার) তারও চেয়ে বেশি।
উল্লেখ্য, রবিবার অনুষ্ঠিত ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো নারী বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে ভারত।