X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ করেছে বিসিবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২২:৩৬আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২২:৪৩
আশরাফুল

ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিক ব্যর্থতা যেন কিছুতেই কাটছে না বাংলাদেশের। সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে ৩-০ ব্যবধানে। যদিও এর আগে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল টাইগাররা, তবে তিন ম্যাচের একটিতেও ব্যাটারদের কাছ থেকে তেমন আশানুরূপ পারফরম্যান্স আসেনি।

এই অবস্থায় সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুলকে আসন্ন আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য কেবল ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি।

সোমবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেছেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন।

অন্যদিকে, নতুন পরিচালক আব্দুর রাজ্জাককে আসন্ন সিরিজে বাংলাদেশ দলের টিম ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডবাংলাদেশ ক্রিকেট
সম্পর্কিত
বিসিবির ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী পরিচালক হলেন রুবাবা
শান্তই থাকছেন টেস্ট দলের অধিনায়ক
আমি চাই খেলোয়াড়রা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ুক: লিটন 
সর্বশেষ খবর
সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী তালিকায় সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী
সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী তালিকায় সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী
নুরের এলাকায় প্রার্থী দেয়নি বিএনপি, হাসান মামুন বললেন ধৈর্য ধরুন
নুরের এলাকায় প্রার্থী দেয়নি বিএনপি, হাসান মামুন বললেন ধৈর্য ধরুন
ফিলিস্তিনি বন্দিকে নির্যাতন: ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক আইন কর্মকর্তা গ্রেফতার
ফিলিস্তিনি বন্দিকে নির্যাতন: ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক আইন কর্মকর্তা গ্রেফতার
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় মহাসড়কের পর এবার রেলপথ অবরোধ
নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় মহাসড়কের পর এবার রেলপথ অবরোধ
সর্বাধিক পঠিত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media