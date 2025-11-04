X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৪৩ ক্লাবের বয়কটের ডাকের পরই কড়া পদক্ষেপ বিসিবির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৫৫আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৫৬
৪৩ ক্লাবের বয়কটের ডাকের পরই কড়া পদক্ষেপ বিসিবির

আসন্ন ঢাকা লিগে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকার ক্লাব ক্রিকেট অর্গানাইজার্স অ্যাসোসিয়েশন। বিসিবির প্রধান নির্বাহী বরাবর এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে চিঠি দেওয়ার পর এর পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিবি)! ঢাকা-ভিত্তিক ক্লাবগুলোর সম্ভাব্য লিগ বয়কট ঠেকাতে ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিসের (সিসিডিএম) আওতাধীন সব লিগের খেলার নিয়মে নতুন একটি ধারা সংযোজন করা হয়েছে। 

সোমবার বিসিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই নতুন ধারা প্রযোজ্য হবে আসন্ন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও কোয়ালিফাইং লিগে। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও দল সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে লিগে অংশ না নিলে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে এবং নিচের বিভাগে অবনমন করা হবে। চলতি মৌসুমে সেই দল আর পুনরায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

যেসব দল এক বা একাধিক ম্যাচ খেলার পর লিগ থেকে সরে দাঁড়াবে, তাদের আগে অর্জিত সব পয়েন্ট বাতিল হবে এবং সেগুলো প্রতিপক্ষের ঝুলিতে যোগ হবে। পরবর্তী ম্যাচগুলোর প্রতিপক্ষ দল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ পয়েন্ট পেয়ে যাবে। তবে লিগ শুরুর আগে যদি কোনও দল আনুষ্ঠানিকভাবে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেয়, তাহলে এই ধারা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

একাধিক দল অংশগ্রহণ না করলে এবং এর ফলে অবনমন হলে, ওই মৌসুমের রেলিগেশন লিগ বাতিল করা হবে। এরপর সিসিডিএম ২০২৬–২৭ মৌসুমে প্রমোশন নির্ধারণ করবে।

এই সিদ্ধান্ত এসেছে এমন সময়ে, যখন ঢাকা ক্লাব ক্রিকেট অর্গানাইজার্স অ্যাসোসিয়েশন (ডিসিসিওএ)–এর ব্যানারে ৪৩টি ক্লাব আসন্ন মৌসুম বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে। তারা সম্প্রতি বিসিবিকে চিঠি পাঠিয়ে বোর্ডের সাম্প্রতিক নির্বাচনের স্থগিতাদেশ এবং অনিয়মের স্বাধীন তদন্ত দাবি করেছে।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
সম্পর্কিত
আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ করেছে বিসিবি
বিসিবির ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী পরিচালক হলেন রুবাবা
শান্তই থাকছেন টেস্ট দলের অধিনায়ক
সর্বশেষ খবর
জাবি অধ্যাপক ড. নাহরিনের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জে জামায়াত নেতার মামলা
জাবি অধ্যাপক ড. নাহরিনের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জে জামায়াত নেতার মামলা
অভিনয়
ধারাবাহিক উপন্যাস ।। শেষ পর্বঅভিনয়
নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে আসছে ৭ম সরকারি সুকুক
নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে আসছে ৭ম সরকারি সুকুক
মামদানি জিতলে নিউ ইয়র্কের তহবিল কাটার হুমকি ট্রাম্পের, কুওমোকে সমর্থন
মেয়র নির্বাচন আজমামদানি জিতলে নিউ ইয়র্কের তহবিল কাটার হুমকি ট্রাম্পের, কুওমোকে সমর্থন
সর্বাধিক পঠিত
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media