বৃহস্পতিবার নারীদের ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। ২৪ ধাপ এগিয়ে ১০৪তম স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। মনিকা-রুপনাদের দারুণ উন্নতি দেখে লাওস থেকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের কোচ পিটার বাটলার।
এই উন্নতির খবরের মাঝেই আবার শুক্রবার এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ বাছাইয়ে তিমুর লেস্তের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। বিকাল ৩ টায় ম্যাচের আগে সিনিয়র দল নিয়ে সুখবর পেয়েছেন ইংলিশ কোচ। লাওস থেকে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ‘আমরা ইতিবাচকভাবে এগিয়ে চলেছি। তবে আমাদের এই ধারা বজায় রাখতে হবে, আমরা নানানভাবে এটি অর্জন করেছি। ভালো ও সঠিক বাছাইয়ের মাধ্যমে, যা একটি সুস্থ কাজের পরিবেশ তৈরি করেছে। যার পেছনে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম, প্রশিক্ষণ এবং ভালো পরিকল্পনা।’
এরপরই একলাইনে জানালেন, ‘মেয়েদের এটা বড় অর্জন, তারা আসলেই অসাধারণ।’
নারীদের বাংলাদেশ সিনিয়র দল মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে যাবে। প্রথমবার এশিয়ান কাপের মূল পর্বে ওঠায় বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তাদের সামনে।