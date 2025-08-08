এবার রিপা খেলতে গেলেন ভুটানে

ভুটানের লিগ ফুটবল মাতিয়ে তুলেছেন সাবিনা-ঋতুপর্ণারা। বাংলাদেশের ফুটবলারদের জয়জয়কার চলছে। গোলের পর গোল করে চলেছেন বাংলাদেশি তারকারা। একই পথে হেঁটে এবার দেশের বাইরের ক্লাবে খেলতে গেলেন শাহেদা আক্তার রিপা।
এই ফরোয়ার্ড বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলে খেলেন। দেশের বাইরে প্রথমবার খেলতে যাচ্ছেন তিনি। তার দল ভুটানের রয়েল থিম্পু কলেজ ফুটবল ক্লাব, তাদের হয়ে এএফসি ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলবেন রিপা।
শুক্রবার ভুটানের উদ্দেশে রওনা দিতে বিমানে ওঠার আগে ছবি সোশাল মিডিয়া ফেসবুকে পোস্ট করেছেন রিপা। বাংলাদেশের ১৩তম ফুটবলার হিসেবে ভুটানে খেলতে যাচ্ছেন তিনি।
প্রথম দফায় সাবিনা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমা, মনিকা চাকমা ও মাতসুশিমা সুমাইয়া ভুটানের লিগে খেলতে দেশটিতে যান। এই চার জনই খেলছেন পারো এফসির হয়ে। পরে মারিয়া মান্দা, সানজিদা খাতুন, মাসুরা পারভীন, রুপনা চাকমা ও শামসুন্নাহার সিনিয়র তাতে অংশ নেন।
থিম্পু সিটির হয়ে খেলছেন সানজিদা, মারিয়া ও শামসুন্নাহার সিনিয়র। মাসুরা, রুপনা ও কৃষ্ণা খেলছেন ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডের হয়ে।
রয়্যাল থিম্পু কলেজে এবার তহুরা খাতুন ও শামসুন্নাহার জুনিয়রের সঙ্গে খেলবেন রিপা।