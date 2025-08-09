X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
আবাহনীর প্রতিপক্ষ আসছে চার্টার্ড ফ্লাইটে, কিংস দোহা যাচ্ছে রবিবার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৪আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৪
কিরগিজস্তানের মুরাস ইউনাইটেড।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে অফে এবার বাংলাদেশের দুই ক্লাব খেলছে। ১২ আগস্ট একই দিনে দুটি ম্যাচ হতে যাচ্ছে। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে  আবাহনী লিমিটেডের প্রতিপক্ষ কিরগিজস্তানের ক্লাব এফসি মুরাস ইউনাইটেড। অন্যদিকে, বসুন্ধরা কিংসের প্রতিপক্ষ সিরিয়ার আল কারমাহ। কাল রবিবার কিংস ম্যাচের নিরপেক্ষ ভেন্যুতে কাতারের দোহায় যাচ্ছে৷ সেখানে ব্রাজিলিয়ান কোচ ও বিদেশি খেলোয়াড়রাও যোগ দেবেন। কিউবা মিচেলেরও যোগ দেওয়ার কথা। আর কিরগিজস্তানের দল ১১ আগস্ট ঢাকায় আসছে চার্টার্ড ফ্লাইটে।

কিরগিজস্তানের ক্লাব সেদিন সকালে ঢাকায় পা রাখবে। খেলোয়াড়, কোচ ও কর্মকর্তা মিলিয়ে ৭০ জনের বহর আসছে। ১২ আগস্ট ম্যাচ খেলে আবার পরের দিন চাটার্ড ফ্লাইটেই ঢাকা ছাড়বে দলটি। 

আবাহনী লিমিটেডের  ম্যানেজার সত্যজিৎ দাশ রুপু বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, ‘কিরগিজস্তানের দলটি ম্যাচের আগের দিন  আসছে। ১১ আগস্ট এসে বিকালে জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন করবে। ঢাকা স্টেডিয়ামের কাছের হোটেলে উঠবে তারা। এরই মধ্যে এই ম্যাচের জন্য সব রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।’

এদিকে, আবাহনীতে খেলার জন্য সুলেমানে দিয়াবাতেও ঢাকায় আসছেন। একজন বিদেশি নিয়ে খেলার কথা আকাশী-নীল জার্সিধারীদের।

ঘরোয়া ফুটবলবসুন্ধরা কিংস
ছাত্রসংগঠনগুলো একসঙ্গে বসে বোঝাপড়া করলে হল রাজনীতি বন্ধ হতো না
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ফ্যাসিবাদী দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না: মো. শাহজাহান
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের আহ্বান তুরস্কের
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
গাজীপুরে ট্রাভেল ব্যাগে পাওয়া খণ্ডিত মরদেহের পরিচয় মিলেছে
