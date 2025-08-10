X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আগে গোল করেও দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বড় হার বাংলাদেশের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৬আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২১
বাংলাদেশের উচ্ছ্বাস শেষ পর্যন্ত থাকেনি

এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলের বাছাইয়ে গ্রুপের শেষ ম্যাচে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ড্র করতে পারলেই মূল পর্ব নিশ্চিত ছিল বাংলাদেশের। শুরুর দিকে আগে গোল করে চমকে দিয়েছিল পিটার বাটলারের শিষ্যরা। তবে কোরিয়াকে প্রথমার্ধে আটকে রাখতে পারলেও বিরতির পর ধসে পড়ে সবকিছু। তাতেই বড় ব্যবধানে হার নিশ্চিত হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের একচেটিয়া দাপটের মুখে বাংলাদেশ ৬-১ গোলে ম্যাচ হেরেছে। এই হারে এখন গ্রুপ সেরা হয়ে মূল পর্ব নিশ্চিত হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার। বাংলাদেশকে এখন অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে অন্য গ্রুপের ম্যাচের দিকে। আটটি গ্রুপ থেকে সেরা তিন রানার্সআপ সুযোগ পাবে মূল পর্বে খেলার। 

ভিয়েনতিয়েনের জাতীয় স্টেডিয়ামে রবিবার দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে প্রথমার্ধে সমানতালে লড়াই করার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ। কোরিয়া সবদিক থেকে এগিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে তেমন সুবিধা করতে পারছি না। বরং বাংলাদেশ প্রথম গোল করে তাদেরকে চমকে দেয়। দ্বিতীয় মিনিটেই দারুণ সুযোগ কড়া নেড়েছিল দুয়ারে। সতীর্থের লং পাস ধরে গোলকিপারকে একা পেয়েও গিয়েছিলেন সাগরিকা। কিন্তু বলের স্পর্শ জোরে হওয়ায় ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি। ওই সময়ই সাগরিকা চিপ করতে পারলে গোল হতে পারতো।

১৪ মিনিটে তৃষ্ণা রানী বক্সের ঠিক ওপরে বল পেয়েছিলেন, কিন্তু দুই ডিফেন্ডারের বাধা পার হতে ব্যর্থ হন তিমুর লেস্তের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা এই ফরোয়ার্ড। পরের মিনিটেই বাংলাদেশ এগিয়ে যায়। কারিগর সাগরিকা। তার পাস বাঁ প্রান্তে পেয়ে শান্তি মার্ডি বক্সে ঢুকে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে আড়াআড়ি পাস বাড়ান। বল গোলকিপারের গ্লাভস ছুঁয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর আলতো টোকায় জালে জড়িয়ে দেন তৃষ্ণা।

১৯ মিনিটেই সমতায় ফেরে দক্ষিণ কোরিয়া। বাম দিক থেকে আসা আক্রমণ আটকাতে পোস্ট ছেড়ে কিছুটা এগিয়েছিলেন স্বর্ণা রানী মন্ডল। সতীর্থের পাস ধরে ফাঁকায় থাকা লি হেউন সহজেই খুঁজে নেন জাল।

একটু পর কোরিয়ানদের শট আটকে বাংলাদেশের ত্রাতা হন স্বর্ণা। ২৪ মিনিটে শান্তিকে তুলে নেন বাটলার। ৪৪ মিনিটে শিখা সিনহার বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শট গোলকিপারের হাতে জমা পড়ে। তাতে ৪৫ মিনিট শেষে ১-১ স্কোরলাইন রেখে ড্রেসিংরুমে যায় দুই দল।

বিরতির পর বাংলাদেশকে অসহায় বানিয়ে কোরিয়া একচেটিয়া দাপট দেখায়। ৫টি গোল আসে এই অর্ধে।

অধিনায়ক চো হিয়ং একাই জোড়া গোল করে বাংলাদেশকে ব্যাকফুটে ফেলে দেন। ৪৭ ও ৬৭ মিনিটে গোল দুটি হয়। দুটি গোলই বক্সে ঢুকে গোলকিপারের পাশ দিয়ে জড়িয়ে যায় জালে।

৮৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে চতুর্থ গোল আসে। ৯০ মিনিটে হেডে পঞ্চম গোল করে কোরিয়া পুরোপুরি ছিটকে দেয় বাংলাদেশকে।

যোগ করা সময়ে ষষ্ঠ ও শেষ গোল করে নিজেদের জাত চেনায় কোরিয়া। এতদিন উড়তে থাকা বাটলারের দলকে মাটিতে নামিয়ে আনলো তারা।

/টিএ/এফএইচএম/
বিষয়:
বাংলাদেশ নারী ফুটবল
সম্পর্কিত
তৃষ্ণার গোলে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ
দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ড্র করলেই হবে বাংলাদেশের 
তিমুরকে গুঁড়িয়ে বাটলারের চোখ দক্ষিণ কোরিয়া ম্যাচে
সর্বশেষ খবর
ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠায় চীনের সহযোগিতা চাইলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠায় চীনের সহযোগিতা চাইলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
একটি রেস্টুরেন্ট চালু করতে ১৯টি অনুমতি নিতে হয়: আমির খসরু
একটি রেস্টুরেন্ট চালু করতে ১৯টি অনুমতি নিতে হয়: আমির খসরু
ডেঙ্গুতে মৃত্যু ১০০ ছাড়ালো
ডেঙ্গুতে মৃত্যু ১০০ ছাড়ালো
হত্যা মামলায় ফেনী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তপন কারাগারে
হত্যা মামলায় ফেনী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তপন কারাগারে
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
‘গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ আছে’বড় দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে নিলে ২ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে: মঞ্জু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media