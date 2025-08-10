X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লেবাননের হারে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৩আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৩
লেবাননের হারে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে বাংলাদেশ

দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৬-১ গোলে হেরে বাংলাদেশের এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার ভাগ্য ঝুলে ছিল অন্যদের হাতে। চীনের কাছে লেবানন হেরে যাওয়ায় তারা মূল পর্বের টিকিট পেলো। তিন সেরা রানার্সআপের একটি হয়ে এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ থাইল্যান্ডে খেলা নিশ্চিত করেছে মেয়েরা।

সেরা তিন রানার্সআপ দলের একটি হয়ে মূল পর্বে উঠতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিল লেবানন। চীনের বিপক্ষে তাদের হারে কপাল খুলেছে মেয়েদের। প্রথমবারের মতো এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের মূল পর্বে বাংলাদেশ।

লাওস জাতীয় স্টেডিয়ামে রোববার ‘এইচ’ গ্রুপের নিজেদের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হারে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয় পিটার জেমস বাটলারের দল।

গোল ব্যবধানে লেবানন (+২) ছিল বাংলাদেশের (+৫) চেয়ে পিছিয়ে। 

বাছাইয়ে ‘ই’ গ্রুপে সেরা হওয়ার লড়াইয়ে রোববারই মুখোমুখি হয় চীন ও লেবানন। সেখানে ৮-০ গোলে হেরে গেছে লেবানিজরা।

ক’দিন আগে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার ইতিহাস গড়েছিল সিনিয়র টিম। এবার বয়সভিত্তিক পর্যায়েও একই যোগ্য অর্জন করলো মেয়েরা।

আগামী বছর এপ্রিলে থাইল্যান্ডে শুরু হবে বয়সভিত্তিক এশিয়ান কাপের মূল পর্ব।

/টিএ/এফএইচএম/এমওএফ/
বিষয়:
বাংলাদেশ নারী ফুটবল
সম্পর্কিত
আগে গোল করেও দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বড় হার বাংলাদেশের
তৃষ্ণার গোলে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ
দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ড্র করলেই হবে বাংলাদেশের 
সর্বশেষ খবর
ঢাকায় এসে দিয়াবাতে বললেন, ‘মোহামেডান পারলে আবাহনী কেন চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না’
ঢাকায় এসে দিয়াবাতে বললেন, ‘মোহামেডান পারলে আবাহনী কেন চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না’
ফেব্রুয়ারিতে একটা সুন্দর নির্বাচন করতে পারবো, প্রস্তুতি চলছে: ধর্ম উপদেষ্টা
ফেব্রুয়ারিতে একটা সুন্দর নির্বাচন করতে পারবো, প্রস্তুতি চলছে: ধর্ম উপদেষ্টা
ফেব্রুয়ারিতে ভোটের বিষয়ে আপত্তি নেই জামায়াতের, তবে চায় পিআর পদ্ধতি
ফেব্রুয়ারিতে ভোটের বিষয়ে আপত্তি নেই জামায়াতের, তবে চায় পিআর পদ্ধতি
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media