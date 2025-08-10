X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাড়ি করে দেবে বিসিবি, কিন্তু ঋতুপর্ণা কী বলছেন! 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৩আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৩
ঋতুপর্ণা চাকমা

সাফ চ্যাম্পিয়ন জিতে আসার পর সরকারের পক্ষ থেকে রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নে ১২ শতক জমি পেয়েছিলেন ঋতুপর্ণা চাকমা। কিন্তু তিন বছর পার হলেও আজও সে জমি লিখিতভাবে বুঝে পাননি বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের এই তারকা স্ট্রাইকার। এরই মধ্যে বিসিবি বাড়ি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋতুপর্ণা এ নিয়ে কী বলছেন?

আজ এক প্রতিক্রিয়ায় সংবাদ মাধ্যমকে ঋতুপর্ণা বলেছেন, ‘ঘাগড়াতে আমাকে যে জমি দিয়েছিল সরকার, আমি সেখানে বাউন্ডারি করেছি। বাড়ির প্ল্যান তৈরি করেছি নিজের টাকা খরচ করে। কিন্তু তিন বছর হয়ে গেলো, এখনও সেই জমি আমাকে রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হয়নি। আমাকে শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।’

এরপর তার অনুরোধ, ‘এখন শুনছি আমাকে নতুন জায়গা দিবে। জানি না কোথায় বাড়িটি হবে। তবে আমি চাই, সরকার আমাকে যেখানে জমি দিতে চেয়েছিল, সেখানেই আমার বাড়িটি হোক। কেননা, ওই জায়গা অনুযায়ী আমি টাকা খরচ করে বাড়ির প্ল্যানসহ সবকিছু করেছি। সেখানে বাড়িটি হলে আমার জন্য ভালো হয়।’

/টিএ/এফএইচএম/
বিষয়:
বাংলাদেশ নারী ফুটবল
সম্পর্কিত
লেবাননের হারে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে বাংলাদেশ
আগে গোল করেও দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বড় হার বাংলাদেশের
তৃষ্ণার গোলে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ
সর্বশেষ খবর
হামাসের পরাজয় নিশ্চিতের অঙ্গীকার নেতানিয়াহুর
হামাসের পরাজয় নিশ্চিতের অঙ্গীকার নেতানিয়াহুর
শিগগিরই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে: তারেক রহমান
শিগগিরই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে: তারেক রহমান
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে: সবুর খান
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে: সবুর খান
রিজানের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের যুবারা
রিজানের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের যুবারা
সর্বাধিক পঠিত
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
প্রাইভেটকারের পাশে গলাকাটা লাশ, আদালতে জবানবন্দি যাত্রীরসমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
আর্মেনিয়া -আজারবাইজান চুক্তিতে প্রস্তাবিত ট্রানজিট করিডর প্রত্যাখ্যান করলো ইরান
আর্মেনিয়া -আজারবাইজান চুক্তিতে প্রস্তাবিত ট্রানজিট করিডর প্রত্যাখ্যান করলো ইরান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media