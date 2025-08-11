X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘আমরা একদিনও পাঙ্গাস মাছ খাওয়াই না’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৪আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৪
অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল দলের উল্লাসের মুহূর্ত।

নারী ফুটবলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বয়সভিত্তিক দল ছাড়াও সিনিয়র দলেরও জয়জয়কার। তবে নারী দলের ইতিবাচক পারফরম্যান্সের পাশাপাশি অন্যদিক নিয়েও কম আলোচনা হচ্ছে না। বিশেষ করে তাদের বেতন-ভাতা, খাওয়া ও আবাস স্থল নিয়ে। নারী উইং কমিটির চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ সোমবার এ নিয়ে নিজের মতো ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইতিহাস গড়ে ঋতুপর্ণারা এএফসি এশিয়ান কাপে জায়গা করে নিয়েছে। এরপর বয়সভিত্তিক আসরেও সাফল্য এসেছে। অনূর্ধ্ব-২০ আসরেও গ্রুপ সেরা হয়ে সাগরিকারা থাইল্যান্ডের মূল আসরে জায়গা করে নিয়েছেন। আজ মাহফুজা আক্তার কিরণ বাফুফে ভবনে নিজের রুমে বসে সংবাদ মাধ্যমকে মেয়েদের উন্নতি নিয়ে বলেছেন,‘এখান থেকে একটা  বিষয় প্রমাণ হয় আমাদের পাইপলাইন অনেক স্ট্রং। যে কারণে যে বছর সিনিয়র টিম কোয়ালিফাই করলো, একই বছর বয়সভিত্তিক টিমও কোয়ালিফাই করলো। এতে বুঝতে হবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল সঠিক পথে আছে এবং ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছে।’

এশিয়ান কাপের জন্য মেয়েদের জাপানে অনুশীলন করার ইঙ্গিত দিয়েছেন কিরণ,‘আমরা ১৩ তারিখ তাবিথ আউয়ালের সঙ্গে বসবো। দুটো দলের জন্য প্র‍্যাকটিস ম্যাচ ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবো। আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এফোর্ট দিতে হবে।জাপান ফুটবল ফেডারেশনের কাছে আজ আমি আবার মেইল করেছি। আমরা সিনিয়র জুনিয়র দুই দলকে নিয়ে একসঙ্গে ক্যাম্প করতে চাচ্ছি।’

খেলোয়াড়দের খাবার নিয়ে নানান সময়ে নেতিবাচক কথা শোনা যায়। মান নিয়েও থাকে প্রশ্ন। এ নিয়ে কিরণ সরাসরি বলেছেন,‘পুষ্টিহীনতার কথায় আমি একমত হবো না। বাফুফের ডর্মেটরিতে যে খাবার দেওয়া হয়, সেটা পুষ্টিবিদ দিয়ে ডায়েট চার্ট করা। অনেকেই বলেন যে আমরা এখানে পাঙ্গাস মাছ খাওয়াই। আমরা একদিনও পাঙ্গাস মাছ খাওয়াই না। বেশিরভাগ সময় রুইমাছ থাকে। থাকে মুরগি, গরু, খাসি ও ডিম। ইলিশ ও পাবদা খেতে চাইলে দেওয়া হয়। প্রতিদিন তো এমন খাবারই দেওয়া হয়। কেন মিথ্যা নিউজ করা হয়। মেয়েরা যদি ঠিকমত খেতেই না পারে তাহলে তো শক্তি থাকবে না। ৯০ মিনিট খেলতেই পারবে না। ওরা তো ৯০ মিনিট একই ছন্দে খেলে। না খেয়ে খেলে? পাঙ্গাস মাছ খেয়ে খেলে? না, তাদের পুষ্টি আমরা নিশ্চিত করি। ছোটবেলা থেকে তাদের যে সমস্যা ছিল, সেটা তো আমরা কাটাতে পারবো না।’

লাওসের হোটেলে নাকি মেয়েরা ঠিকমতো খেতে পারছে না। এমন জানিয়ে কিরণ বলেছেন,‘একেকটা দেশের খাবার একেকরকম। লাওসের খাবার তো মেয়েরা খেতে পারে না। বাঙালি খাবার খেতে না পারার কারণে তারা দুর্বল হয়ে পড়ছিল।এজন্য আমি বাঙালি রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার খাওয়ানোর কথা বলেছিলাম। পিটারের তো সেদ্ধ খাবার ভালো লাগবেই। এটা নিয়ে দ্বিধায় থাকার কিছু নেই।’

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ নারী ফুটবল
সম্পর্কিত
বাড়ি করে দেবে বিসিবি, কিন্তু ঋতুপর্ণা কী বলছেন! 
লেবাননের হারে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে বাংলাদেশ
আগে গোল করেও দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বড় হার বাংলাদেশের
সর্বশেষ খবর
আফসার গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা
আফসার গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা
দুই সন্তানসহ রংধনু গ্রুপের রফিকুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
দুই সন্তানসহ রংধনু গ্রুপের রফিকুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগে আগ্রহী জার্মানি
মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগে আগ্রহী জার্মানি
ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ৪৩৪ রোগী হাসপাতালে
ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ৪৩৪ রোগী হাসপাতালে
সর্বাধিক পঠিত
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কিনা— এনসিপির নেতার কথোপকথন
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ১২ কর্মকর্তাকে বদলি
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
সেরা ব্যাংকের তালিকায় যেভাবে স্থান পেলো ইবিএল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media