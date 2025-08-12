বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়ালের ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজনের পরিকল্পনা 

যুক্তরাষ্ট্রে লা লিগার ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। ডিসেম্বরে লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে বার্সেলোনার ম্যাচটি মার্কিন মুলুকে আয়োজনের পরিকল্পনা অনুমোদনও করেছে তারা। তেমনটা হলে ইউরোপের প্রথম ঘরোয়া কোনও লিগের ম্যাচ বিদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন এখন মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে ম্যাচটা আয়োজনের জন্য ফিফা এবং উয়েফার অনুমতি চাইবে। একই ভেন্যু আবার ২০২৬ বিশ্বকাপের সাতটি ম্যাচ আয়োজনের জন্য নির্ধারিত।
পূর্ব সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি ভিয়ারিয়ালের এস্তাদিও দে লা সেরামিকায় ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, ‘১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত সভায় বোর্ড পরিচালকরা ভিয়ারিয়াল এবং বার্সেলোনার একটা অনুরোধ পায়। তাতে তারা প্রথম ডিভিশনের ১৭তম ম্যাচডের ম্যাচটি যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজনের কথা জানায়।’
তারা আরও জানায়, ‘পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন উয়েফার কাছে আবেদন করবে, যাতে ফিফার অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ম্যাচটি আগামী ২০ ডিসেম্বর মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।’
স্প্যানিশ ফুটবলের সমর্থক সংস্থা আবার বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের সমর্থক গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়ে এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে।
এক যৌথ বিবৃতিতে তারা স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন এবং জাতীয় ক্রীড়া কাউন্সিলকে এই ‘পাগলামি বন্ধ’ করার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি আরও হুঁশিয়ারি দেয় যে, ওই পরিকল্পনা এগোলে তারা ‘আইনি ব্যবস্থা’ নেবে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইতালিয়ান সুপার কাপ ও স্প্যানিশ সুপার কাপের মতো ম্যাচ বিদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উল্লেখ্য যে, ফিফার নিয়ম অনুযায়ী ঘরোয়া লিগের ম্যাচ বিদেশে আয়োজন করা যায় না। তবে গত বছর তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে।
গত বছর, লা লিগা বার্সেলোনা-অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ ম্যাচও মায়ামিতে আয়োজনের কথা বলেছিল। কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে পরিকল্পনাটি বাতিল হয়েছে।
২০১৯ সালেও বার্সেলোনা জিরোনার বিপক্ষে লিগ ম্যাচ মায়ামিতে আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিল। শেষ পর্যন্ত সেটিও স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন এবং খেলোয়াড়দের ইউনিয়নের বিরোধিতায় বাতিল করা হয়।