X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতীয় দলে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দেরও ছাড়ছে না কিংস

স্পোর্টস ডেস্ক
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০১আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০১
বসুন্ধরা কিংস (পুরানো ছবি)

অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ক্যাম্পে কিউবা মিচেলের পর এবার জাতীয় দলে ডাক পাওয়া ফুটবলারদেরও ছাড়ছে না বসুন্ধরা কিংস। 

আজ শুক্রবার বাফুফের সাধারণ সম্পাদককে এই তথ্য জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন কিংসের সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ কুমার ভৌমিক। 

নেপালে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য কিংসের তপু বর্মণ, সাদ উদ্দিন, তারিক কাজী, হৃদয়, সোহেল রানা, মো. সোহেল রানা, শাহরিয়ার ইমন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও রাকিব হোসেন ডাক পেয়েছিলেন।

খেলোয়াড়দের না ছাড়ার পেছনে দীর্ঘদিন খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা, খেলোয়াড়দের ভবিষ্যত বিবেচনা ও ইনজুরি প্রবণতা কমানোর কথা উল্লেখ করেছে কিংস। 

ফিফার নিয়ম অনুযায়ী ফিফা উইন্ডোর ৭২ ঘণ্টা আগেই ক্লাব শুধু খেলোয়াড় ছাড়তে বাধ্য, এর আগে নয়।

১২ সেপ্টেম্বর থেকে ঘরোয়া ফুটবলের মৌসুম শুরু হবে। সেই মৌসুমের জন্য প্রস্তুতি নিতেই কিংস আপাতত খেলোয়াড় ছাড়তে চাইছে না। 

/এফএইচএম/
বিষয়:
বসুন্ধরা কিংস
সম্পর্কিত
ব্রাজিলিয়ান কোচ ছাড়াই সানডের গোলে কিংসের জয়
দায়িত্ব নেননি ব্রাজিলিয়ান কোচ, কিংসের ডাগ আউটে থাকছেন কে
আবাহনীর প্রতিপক্ষ আসছে চার্টার্ড ফ্লাইটে, কিংস দোহা যাচ্ছে রবিবার
সর্বশেষ খবর
উইজডেনের শতাব্দী সেরা ১৫ টেস্ট সিরিজের দুটিতে বাংলাদেশ
উইজডেনের শতাব্দী সেরা ১৫ টেস্ট সিরিজের দুটিতে বাংলাদেশ
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
বঙ্গবন্ধু: দ্বিতীয় মৃত্যুর পর
বঙ্গবন্ধু: দ্বিতীয় মৃত্যুর পর
ব্রিটেনে এ-লেভেল পরীক্ষায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের অসাধারণ সাফল্য
ব্রিটেনে এ-লেভেল পরীক্ষায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের অসাধারণ সাফল্য
সর্বাধিক পঠিত
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
শোকাবহ ১৫ আগস্ট আজ
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media