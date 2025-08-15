জাতীয় দলে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দেরও ছাড়ছে না কিংস

অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ক্যাম্পে কিউবা মিচেলের পর এবার জাতীয় দলে ডাক পাওয়া ফুটবলারদেরও ছাড়ছে না বসুন্ধরা কিংস।
আজ শুক্রবার বাফুফের সাধারণ সম্পাদককে এই তথ্য জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন কিংসের সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ কুমার ভৌমিক।
নেপালে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য কিংসের তপু বর্মণ, সাদ উদ্দিন, তারিক কাজী, হৃদয়, সোহেল রানা, মো. সোহেল রানা, শাহরিয়ার ইমন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও রাকিব হোসেন ডাক পেয়েছিলেন।
খেলোয়াড়দের না ছাড়ার পেছনে দীর্ঘদিন খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা, খেলোয়াড়দের ভবিষ্যত বিবেচনা ও ইনজুরি প্রবণতা কমানোর কথা উল্লেখ করেছে কিংস।
ফিফার নিয়ম অনুযায়ী ফিফা উইন্ডোর ৭২ ঘণ্টা আগেই ক্লাব শুধু খেলোয়াড় ছাড়তে বাধ্য, এর আগে নয়।
১২ সেপ্টেম্বর থেকে ঘরোয়া ফুটবলের মৌসুম শুরু হবে। সেই মৌসুমের জন্য প্রস্তুতি নিতেই কিংস আপাতত খেলোয়াড় ছাড়তে চাইছে না।