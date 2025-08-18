X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
৬ গোলে হেরে নেইমার বললেন, ‘আমার জীবনে এমন কিছু কখনও ঘটেনি’ 

স্পোর্টস ডেস্ক
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৬আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৪
ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বাজে পরাজয় দেখলেন নেইমার।

সান্তোসে গিয়ে ক্যারিয়ারে বাজে সময়টা হয়তো পার করছেন নেইমার। ব্রাজিলিয়ান সিরি আ’তে তার দল সান্তোসকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ভাস্কো দা গামা। 

গত জুনে সান্তোসে নতুন চুক্তি করা নেইমারের ক্যারিয়ারে এটাই সবচেয়ে বাজে পরাজয়ের নজির। যা মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। মাঠেই কেঁদে ফেলেন। তাকে শেষ বাঁশি বাজার পর সান্ত্বনা দিতে আসেন ক্লাবের ব্যাকরুমের একজন স্টাফ। 

সাবেক লিভারপুল ও বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড কুতিনহো ভাস্কো দা গামায় যোগ দিয়েছেন এই গ্রীষ্মেই। ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করেন তিনি। প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন লুকাস পিতন। আরও গোল করেন কোরেয়া দে ফনেস্কা, রায়ান ও দানিলো নেভেস।

বড় এই জয়ে অবনমন অঞ্চল থেকে বের হয়েছে ভাস্কো। এখন ১৫তম স্থানে থাকা সান্তোসের চেয়ে দুই পয়েন্ট পেছনে রয়েছে তারা।   

ম্যাচের পর আবেগ ধরে রাখতে না পারা নেইমার বলেছেন, ‘আমি লজ্জিত। আমাদের পারফরম্যান্সে আমি ভীষণ হতাশ। সমর্থকদের প্রতিবাদ করার পুরো অধিকার আছে, অবশ্যই সহিংসতা ছাড়া... কিন্তু যদি তারা গালি দেয় বা অপমান করে, সেটাও তাদের অধিকার।’

তিনি আরও বলেছেন, ‘এটা চরম লজ্জার। আমার জীবনে এমন কিছু কখনও ঘটেনি। দুর্ভাগ্যবশত, এটা হয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে আমার চোখের জল ছিল রাগ থেকে। দুর্ভাগ্যবশত, আমি সবদিক দিয়ে সাহায্য করতে পারি না। যাই হোক, এটা পুরোপুরি বাজে ছিল, এটাই সত্য।”

এই পরাজয়ের পর প্রধান কোচ ক্লেবের জাভিয়েরকে বরখাস্ত করেছে সান্তোস। তারা এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আমরা তার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য শুভকামনা জানাই।’

/এফআইআর/
বিষয়:
নেইমার
