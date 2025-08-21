লেভারকুসেনের কাছে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে ধার দিলো ম্যানসিটি

আর্জেন্টিনার জার্সিতে বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপে খেলা ফরোয়ার্ড ক্লাউদিও এচেভেরি বেয়ার লেভারকুসেনে যোগ দিচ্ছেন। ম্যানসিটি থেকে তাকে ধার করেছে বুন্দেসলিগা ক্লাব। বৃহস্পতিবার এই খবর নিশ্চিত করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব।
এই মৌসুমে লেভারকুসেনে খেলবেন এচেভেরি। তাকে স্থায়ী করার কোনও সুযোগ রাখা হয়নি।
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, জিরোনার নজরে ছিলেন এচেভেরি। ১৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড এখন সাবেক ম্যানইউ কোচ এরিক টেন হ্যাগের দলে যাচ্ছেন।
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে রিভার প্লেট থেকে ম্যানসিটিতে যোগ দেন এচেভেরি। পরে আবার ধারে আর্জেন্টাইন ক্লাবে ফিরে যান।
গত মৌসুমের শেষ দিকে সিটিতে অভিষেক হয় এচেভেরির। ক্লাব বিশ্বকাপে খেলেন তিনি।