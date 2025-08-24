ফাইনালে আল নাসর হারলেও ইতিহাস গড়েছেন রোনালদো

সৌদি সুপার কাপ ফাইনালে পেনাল্টি শুটআউটে হার দেখেছে আল নাসর। নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হেরেছে তারা। অবশ্য দল হারলেও ইতিহাস গড়েছেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে গোলের সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।
হংকং স্টেডিয়ামে ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে স্পট কিকের মাধ্যমে আল নাসরের হয়ে গোলের সেঞ্চুরি পূরণ করেন ৪০ বছর বয়সী। ক্যারিয়ারে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে তার গোল ৪৫০টি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ১৪৫ এবং জুভেন্টাসের হয়ে আছে ১০১ গোল। তাতে তিন খেলোয়াড়কে ছাড়িয়ে গেছেন, যারা তিন ভিন্ন ক্লাবের হয়ে শতাধিক গোল করেছেন। তারা হলেন- ইসিদ্রো ল্যাংগারা (স্পেনের হয়ে ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত খেলেছেন ), ব্রাজিলিয়ান স্টার রোমারিও এবং নেইমার।
সৌদি আরবে বড় কোনও ট্রফি জয়ের আশায় থাকা রোনালদো অবশ্য এখনও সর্বাধিক আন্তর্জাতিক গোলের মালিক। পর্তুগালের হয়ে তার গোল ১৩৮টি।
পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী আল নাসরকে শুরুতে এগিয়ে দিলেও ৪৫+৬ মিনিটে সমতা ফেরান আল আহলির ফ্র্যাঙ্ক কেসি। দ্বিতীয়ার্ধ ৭ মিনিট বাকি থাকতে আল নাসরকে আবার এগিয়ে দিয়েছিলেন মার্সেলো ব্রোজোভিচ। কিন্তু ৮৯ মিনিটে আল আহলির ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ইবানেজ হেড করে জাল কাঁপালে ম্যাচ চলে যায় শুটআউটে।
টাইব্রেকারে রোনালদো জালের দেখা পেলেও তার সতীর্থ আব্দুল্লাহ আল খাইবারি জাল কাঁপাতে পারেননি।