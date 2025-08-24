X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
ফাইনালে আল নাসর হারলেও ইতিহাস গড়েছেন রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫৪আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫৪
গোলে নতুন ইতিহাস গড়েছেন রোনালদো।

সৌদি সুপার কাপ ফাইনালে পেনাল্টি শুটআউটে হার দেখেছে আল নাসর। নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হেরেছে তারা। অবশ্য দল হারলেও ইতিহাস গড়েছেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে গোলের সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। 

হংকং স্টেডিয়ামে ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে স্পট কিকের মাধ্যমে আল নাসরের হয়ে গোলের সেঞ্চুরি পূরণ করেন ৪০ বছর বয়সী। ক্যারিয়ারে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে তার গোল ৪৫০টি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ১৪৫ এবং জুভেন্টাসের হয়ে আছে ১০১ গোল। তাতে তিন খেলোয়াড়কে ছাড়িয়ে গেছেন, যারা তিন ভিন্ন ক্লাবের হয়ে শতাধিক গোল করেছেন। তারা হলেন- ইসিদ্রো ল্যাংগারা (স্পেনের হয়ে ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত খেলেছেন ), ব্রাজিলিয়ান স্টার রোমারিও এবং নেইমার। 

সৌদি আরবে বড় কোনও ট্রফি জয়ের আশায় থাকা রোনালদো অবশ্য এখনও সর্বাধিক আন্তর্জাতিক গোলের মালিক। পর্তুগালের হয়ে তার গোল ১৩৮টি। 

পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী আল নাসরকে শুরুতে এগিয়ে দিলেও ৪৫+৬ মিনিটে সমতা ফেরান আল আহলির ফ্র্যাঙ্ক কেসি। দ্বিতীয়ার্ধ ৭ মিনিট বাকি থাকতে আল নাসরকে আবার এগিয়ে দিয়েছিলেন মার্সেলো ব্রোজোভিচ। কিন্তু ৮৯ মিনিটে আল আহলির ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ইবানেজ হেড করে জাল কাঁপালে ম্যাচ চলে যায় শুটআউটে। 

টাইব্রেকারে রোনালদো জালের দেখা পেলেও তার সতীর্থ আব্দুল্লাহ আল খাইবারি জাল কাঁপাতে পারেননি। 

 

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোআল নাসের
উদ্বোধনের পরদিন মওলানা ভাসানী সেতুর তার চুরি, অন্ধকারে যান চলাচল
সড়কের সংস্কারের ‍উপায় কী, দিনে গড়ে ২০ মৃত্যু
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক জোরদারে ইশিবা-লি বৈঠক
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক
