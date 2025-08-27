X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
হ্যাকিংয়ের শিকার নারীদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের লাইভ কাভারেজ!

স্পোর্টস ডেস্ক
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৮আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৪
থিম্পুতে বাংলাদেশ দলের অনুশীলনের ছবি।

আজ বুধবার থিম্পুতে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। এর মধ্য দিয়েই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব শুরু হচ্ছে। কিন্তু ম্যাচ শুরুর দিন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় ধাক্কা খেতে হয়েছে আয়োজকদের! হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছে টুর্নামেন্টের স্ট্রিমিং পার্টনার স্পোর্টজওয়ার্কজ-এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল! দক্ষিণ এশীয় ফুটবল ফেডারেশন (সাফ) বিষয়টি নিশ্চিতও করেছে। 

হ্যাকিংয়ের শিকার হওয়ায় আজকের ম্যাচটির সম্প্রচার এক কথায় অনিশ্চিত। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টায় শুরু হওয়ার কথা। সাফ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের স্ট্রিমিং পার্টনার স্পোর্টজওয়ার্কজ-এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল হ্যাকড হয়েছে এবং বর্তমানে এটাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।’ 

হ্যাকড হলেও সাফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিষয়টি দ্রুত সমাধানে কাজ করছেন তারা, ‘সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালীন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটলো। অথচ পুরো দক্ষিণ এশিয়ার ভক্তরা খেলার আপডেটের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সাফ ও স্পোর্টজওয়ার্কজ দ্রুত সমস্যাটি সমাধান করতে এবং সরাসরি ম্যাচ সম্প্রচারে কাজ করছে।”

টুর্নামেন্টে তিন ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে ভারত শীর্ষে রয়েছে, আর সমান ম্যাচ খেলে ছয় পয়েন্ট নিয়ে তাদের পর রয়েছে বাংলাদেশ।

/এফআইআর/
বিষয়:
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপবাংলাদেশ নারী ফুটবল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
